半導體龍頭 英特爾讓座三星 市場營收首破5,000億美元

美國研調機構顧能（Gartner）的初步數據顯示，三星電子公司去年營收超越英特爾，坐上全球半導體龍頭寶座，主要拜記憶體業務的強力支撐。顧能的調查將晶圓代工廠台積電排除在外。

三星半導體2021年營收大增31.6%到759億美元。因居家防疫的需求，記憶體業務銷售躍增了34.2%。增加出貨的產品包括個人電腦、其他電子產品，以及伺服器。三星上次奪冠是2018年。

掉到第二名的英特爾，營收僅成長0.5%到731億美元，增幅是前25名公司裡最小，因該公司強項伺服器CPU領域的競爭加劇。

美國的高通和台灣的聯發科，兩者都為電信產業生產晶片，分列第5和第7名，高通排名與2020年相同，聯發科則進步一名，除5G智慧手機起飛外，美國制裁華為使智慧手機市占率的變化對兩家公司有利。

至於陷入美中貿易摩擦當中的華為，半導體業務大幅衰退。華為子公司海思的營收掉到10億美元左右，遠低於前一年的82億美元。

根據顧能，全球整體半導體市場較一年前成長25.1%到5,835億美元。這是年度營收首次跨越5,000億大關，僅管晶片短缺持續未歇。

顧能研究部門副總裁Andrew Norwood表示，半導體市場的成長出現在好幾個領域，包括汽車業。他指出，「由於全球經濟在2021年回升，整個半導體供應鏈出現短缺，尤其是汽車業，由此產生的需求強勁、物流阻塞和原物料漲價等問題相結合，推升了半導體的平均售價，促成2021年整體營收成長。

5G智慧手機也提振2021年的半導體營收。2020年的智慧手機產量才2.5億支，2021年就激增到5.55億支。2020年和2021年的10大半導體公司排名相差不多，前幾名最顯著的變化除龍頭換人外，超微（AMD）也由第14名重新擠進前10名。第3、第4和第6名都沒變，分別是SK海力士、美光和博通，第8名是退了一名的德州儀器，輝瑞則比前一年進步一名，排第9。