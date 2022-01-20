蔡崇信再砸近2億美元 買下紐約73層豪宅大廈頂樓
為阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信和馬雲管理部分財富的Blue Pool資本公司，已買下避險基金億萬富豪Daniel Och持有的一戶紐約頂樓豪宅。
紐約註冊文件顯示，Blue Pool支付1.88億美元買下中央公園220號大廈位於73樓的頂樓豪宅。根據文件，Blue Pool從摩根大取得7,150萬美元的貸款。這筆交易還包括這戶豪宅下一層樓的一間傭人房。
這筆交易顯示，曼哈頓的不動產依然吸引全球各地的超級富豪，許多人也正抓住貸款利率低廉的機會為購屋融資。
擔任阿里巴巴董事會執行副主席的蔡崇信，去年在兩筆交易中以1.58億美元買下同一棟豪宅大樓的兩戶整層公寓。
中央公園220號大廈由知名建築師Robert A.M. Stern設計，並由Vornado不動產信託公司開發。這座大廈坐落在所謂的「富豪大道」， 在房地產交易中屢創紀錄。
Blue Pool位於香港，其辦公室發言人在非辦公時段未回覆置評請求。Och 2019年支付約9,500萬美元買下這棟頂樓豪宅。Och的發言人拒絕對此發表看法，也拒絕透露買家身份。
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