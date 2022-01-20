台積電ADR跌2% 跌幅小於費半
台積電ADR周三（19日）跌2.11%，跌幅較前一日收斂，收報131.01美元，較台北交易股票溢價縮至10.71%，日月光和聯電各跌2.73%和1.15%。費城半導體指數收跌3.09%，比前一日的4.44%跌幅收斂。
美股三大指數周三（19日）續跌，以科技股為主的那斯達克指數確認進入修正領域，投資人繼續擔心美國公債殖利率升高和美國聯準會（Fed）收緊貨幣政策。
道瓊工業指數跌339.82點，或0.96%，報35,028.65點，標普500指數跌44.35點，或0.97%，收報4,532.76點，那斯達克指數跌166.64點，或1.15%，收報14,340.26點。
台灣加權股價指數19日跌151.18點，收在18,227.46點，台積電跌1.21%收在654元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 103.35 -2.73 105-1.57
中華電 CHT 117.61 -0.37 117 0.52
台積電 TSM 724.04 -2.11 654 10.71
聯電 UMC 61.95 -1.15 62.8 -1.35
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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