愛得曼全球信任度調查出爐 中國成最大贏家

（德國之聲中文網）美國公共關系公司愛得曼（Edelman）最新發布2022年全球信任度調查（Trust Barometer）顯示，全球公眾對政府以及傳統媒體和記者的信任度最低。在當前全球依然深陷新冠危機的大背景下，科學家是最受民眾信賴的群體。同時，全球民眾對民主制度國家的信任度有所下降，最受本國民眾信任的政府是中國政府。

公共關系公司愛得曼每年都會在達沃斯世界經濟論壇開幕期間推出反應世界各國民眾對包括政府、媒體、企業等各類機構的信任指數報告。此次連續第22年推出的調查報告囊括了針對全球28個國家，超過36000次網絡調查問卷的統計結果，並保證了每個國家至少有超過1150份問卷樣本。

此次調查中，最大的贏家是中國，其2022的公眾信任指數——也就是本國受訪民眾對中國作為一個國家來説的信任指數為83，與一年前相比提高了11個點，位居調查報告全球27國榜榜首。民眾信任度下滑幅度最多的是德國(46點)，與去年相比低了7點，其次是澳大利亞（53點， -6點）、荷蘭（57點， -6點）、韓國（42點， -5點）和美國（43點， -5點）。愛得曼發表的信任指數，1至49點代表不信任，5至59點代表中立，60至100點代表信任。

中美差異

中美作為仍在角力中的兩個全球大國，民眾對政府的信任度也在此次調查報告中呈現出前所未有的差異。中國政府的信任度指數為91，與一年前相比增加了9個點，而美國政府的信任度指數只有39，同比減少了3點。

另外，中國民眾對企業、媒體以及非政府組織的信任度也遠遠超過美國的同類數據。但值得一提的是，這裡所指的機構並不局限於受訪者所在國，而體現的更是受訪者整體來說對企業、媒體以及非政府組織的信任度。

總體來說，中國民眾對政府、媒體、非政府機構和企業的信任全部處於全球領先地位。除了對非政府組織的信任排名第二以外，中國民眾都其它三種機構的信任都是全球第一。相反，包括美國、德國、英國、韓國和日本在內的發達國家民眾對這幾類機構都不信任。對其信任度較高的除了中國以外，還包括印度、阿聯酋、印度尼西亞、泰國、馬來西亞等國。

公眾最不信任的是媒體

總體來說，如今全球公眾最不信任的社會機構就是媒體，其次是政府和非政府組織。與此相比，企業反而成為了公眾最信任的機構。如果按照人群劃分，民眾信任度最差的就是政府領導人，其次是記者以及企業的CEO。全球民眾相對最信任的群體是科學家、其次是同事、自身企業的CEO和國家衛生機關。

根據公共關系公司愛得曼的網絡調查結果，有越來越多的人相信自己受到了社會領袖（Societal Leaders）的誤導。其中被認為最容易故意誤導公眾的就是記者，有67%的參與調查者如此認為，其次是本國政府領導人（66%）。同時，有63%的受訪民眾認為商界領袖也傾向於散布不實或整體誇大的信息，目的是故意誤導民眾，雖然企業這種社會機構本身獲得了最高的信任度。

如何打破不信任?

但如果從對企業的信任度來說，中國的排名相對靠後。最受全球民眾信賴的企業來自加拿大，和德國。日本、美國、法國和美國的企業則處於中立的地位，也就是說民眾不是十分信任，也不是完全不信任。

從全球的角度來看，最新的調查結果表明，全球民眾日常生活中最擔憂的事情是失去工作。其次是氣候變化、黑客攻擊、失去公民自由、遭受偏見和歧視待遇。越來越多的人趨向於認為政府和媒體是分裂社會的力量。幾乎每兩個受訪者中，就有一人持這一觀點。報告撰寫方指出，為了重塑公眾的信任，首先最重要的就是商界領袖繼續承擔起社會責任，公眾也需要更多此類人物。此外領導人物應該更多的著眼長期利益，展示目前的體制和系統其實是運作有效的。通過提供基於事實的信息，打破不信任的惡性循環。

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