臭氧污染農作物 亞洲損失百億美元

臭氧污染摧毀亞洲稻米生長！最新研究指出，受到臭氧污染的農作物無法順利生長，導致中國、日本與南韓的稻米、小麥與玉米作物減產，1年損失高達630億美元。對此，專家提醒，各國政府應該開始推動減少製造臭氧的污染排放。

臭氧影響生物甚巨

據《東協郵報》報導，臭氧在大氣上雖可阻擋紫外線直接照射地球，但存在地面層卻會有害生物，例如干擾植物進行光合作用與生長。南京信息工程大學這項研究，是收集亞洲污染監控資料與實地實驗數據進行分析，發現臭氧對於亞洲作物的收成影響超過外界認知。

科學家讓稻米、小麥與玉米暴露在不同濃度臭氧中，並利用之後作物收成結果，模擬在不同暴露程度下會如何影響植物生長。為了測試模型，科學家還進行第二次實驗，對作物加以化學物處理而不受臭氧影響，藉此觀察收成是否與預估的情形一樣會因此提高。為了反應現實的情況，研究人員將來自中國、南韓與日本等超過3,000處臭氧觀測站數據運用至模型上。

小麥受創最深

結果發現，臭氧污染讓中國每年小麥損失33%，南韓為28%日本則為16%。至於稻米損失3個國家分別為23%、11%及5%。中國與南韓的玉米受影響的程度則偏低，日本玉米種植量也不高。整體而言，預估亞洲因為臭氧讓農作物每年損失金額來到630億美元（約台幣1.75兆元）。

東京大學榮譽教授小林和彥表示，「外界已相當熟知臭氧會對作物生長有影響。北美與歐洲污染控制成功降低了臭氧產生，東亞與南亞也應該複製這樣的成功經驗。」

據《ZME Science》報導，地面臭氧是由於氮氧化物與揮發性有機物的化學作用而產生，污染物從汽車或工廠排放後，會在陽光下產生化學反應，而且臭氧移動距離相當遠，甚至鄉下地方也會受到影響。

嚴格管控污染是正途

報告建議，亞洲國家嚴格的排放管控可達到更高的臭氧減排目標。除此之外，還可透過實施農藝作法來減少臭氧造成的作物產量損失，例如調整供水和育種，以及選擇更能耐受臭氧的品種和雜交種。

本次研究結果刊登在自然期刊。

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