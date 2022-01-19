快訊

微軟天價買暴雪：全球遊戲業的「元宇宙破壞神」誕生？

NCC年前審查通過 「鏡電視」成近十年首家准設新聞台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臭氧污染農作物 亞洲損失百億美元

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
臭氧污染有時會直接讓植物死亡。(Photo by Jeff Attaway on Flickr used under Creative Commons license)
臭氧污染有時會直接讓植物死亡。(Photo by Jeff Attaway on Flickr used under Creative Commons license)

臭氧污染摧毀亞洲稻米生長！最新研究指出，受到臭氧污染的農作物無法順利生長，導致中國、日本與南韓的稻米、小麥與玉米作物減產，1年損失高達630億美元。對此，專家提醒，各國政府應該開始推動減少製造臭氧的污染排放。

臭氧影響生物甚巨

據《東協郵報》報導，臭氧在大氣上雖可阻擋紫外線直接照射地球，但存在地面層卻會有害生物，例如干擾植物進行光合作用與生長。南京信息工程大學這項研究，是收集亞洲污染監控資料與實地實驗數據進行分析，發現臭氧對於亞洲作物的收成影響超過外界認知。

科學家讓稻米、小麥與玉米暴露在不同濃度臭氧中，並利用之後作物收成結果，模擬在不同暴露程度下會如何影響植物生長。為了測試模型，科學家還進行第二次實驗，對作物加以化學物處理而不受臭氧影響，藉此觀察收成是否與預估的情形一樣會因此提高。為了反應現實的情況，研究人員將來自中國、南韓與日本等超過3,000處臭氧觀測站數據運用至模型上。

小麥受創最深

結果發現，臭氧污染讓中國每年小麥損失33%，南韓為28%日本則為16%。至於稻米損失3個國家分別為23%、11%及5%。中國與南韓的玉米受影響的程度則偏低，日本玉米種植量也不高。整體而言，預估亞洲因為臭氧讓農作物每年損失金額來到630億美元（約台幣1.75兆元）。

東京大學榮譽教授小林和彥表示，「外界已相當熟知臭氧會對作物生長有影響。北美與歐洲污染控制成功降低了臭氧產生，東亞與南亞也應該複製這樣的成功經驗。」

據《ZME Science》報導，地面臭氧是由於氮氧化物與揮發性有機物的化學作用而產生，污染物從汽車或工廠排放後，會在陽光下產生化學反應，而且臭氧移動距離相當遠，甚至鄉下地方也會受到影響。

嚴格管控污染是正途

報告建議，亞洲國家嚴格的排放管控可達到更高的臭氧減排目標。除此之外，還可透過實施農藝作法來減少臭氧造成的作物產量損失，例如調整供水和育種，以及選擇更能耐受臭氧的品種和雜交種。

本次研究結果刊登在自然期刊。

【更多精采內容，詳見

稻米

延伸閱讀

樂透業也發「疫」外財！ 南韓去年彩券銷售創新高

研究：臭氧汙染居高不下 亞洲農損年逾630億美元

玉米飆漲飼養成本高 畜試所：飼料米可取代營養不減

屏東空品去年創歷年最佳 縣議員酸難抹灰濛濛事實

相關新聞

性醜聞重創動視暴雪 解雇逾30人、內部懲處約40員工

去年中後爆發的醜聞重創遊戲公司「動視暴雪」(Activision Blizzard)形象；華爾街日報(WSJ)17日援引...

拜登民調低落 預示美股今年可能帶來驚喜

美國總統拜登的民調支持率直直落，這對美股而言可能是好消息？

微軟天價買暴雪：全球遊戲業的「元宇宙破壞神」誕生？

「鴨子划水的Ｍicrosoft，將成為元宇宙時代的第一隻『主宰新魔王』嗎？」全球第二大企業微軟，18日正式宣布以達成收購協議，將以總價超過美金750億（新台幣2兆714億元）的現金交易，收購以《星海爭霸》、《魔獸世界》、《暗黑破壞神》、《Call of Duty》與《Candy Crush》等..經典遊戲聞名的電玩巨頭「動視暴雪」（Activision Blizzards）。消息一出，從去年夏天開始就因公司「豬哥文化風波」導致股價長期低迷、半年大跌30%的暴雪股價一夜大漲26%。

艾司摩爾上季淨利優於市場預期 預估今年營收成長兩成

歐洲最大半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）上季淨利成長2%，預估今年營收可望躍增20%，並預料柏林工廠火災不會對今年的...

臭氧污染農作物 亞洲損失百億美元

臭氧污染摧毀亞洲稻米生長！最新研究指出，受到臭氧污染的農作物無法順利生長，導致中國、日本與南韓的稻米、小麥與玉米作物減產，1年損失高達630億美元...

福特、ADT合開公司 砸1.05億美元加強防盜

汽車業者福特(Ford)和全美最大家庭安全系統供應商ADT合資1億500萬美元成立新公司，將為車輛配備高科技安全系統，以防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。