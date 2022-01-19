疫情升溫 澳洲邀背包客「現在來」！不收630澳元簽證費
澳洲周三向背包客發出邀請，以補充因新冠變種病毒Omicron快速傳播導致的勞動力短缺問題，澳洲醫療體系在疫情壓力下左支右絀，未來幾周病故人數恐將攀升。
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）說，未來12周內抵達澳洲的背包客或學生，可豁免630澳元（約台幣12,750元）的簽證申請費用，並鼓勵他們旅澳時順便找工作。
莫里森在電視轉播的記者會上說：「現在就來，因為你想到澳洲來。在這個國家到處走走，同時加入我們的勞動力，幫我們的忙，在農業，或餐旅業，以及經濟裡其他許多仰賴勞動力的部門。」
今年是澳洲的選舉年，但莫里森因疫情處理欠佳招致批評，澳洲的確診案例數和死亡人數都創新高。此時也正值美國疾病管制和預防中心建議，澳洲染疫人數攀升，不宜前往。官方周三通報，新增近8萬起確診案例，死亡病例增加67人。
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