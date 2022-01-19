軟銀能滿血復活嗎？一拖拉庫IPO轉戰香港 鋪復甦之路

日經報導，軟體銀行（SoftBank）支持的一連串大陸科技公司都準備在香港上市，考驗這家日本科技集團自去年虧損之後的復甦道路。

以製造業和金融服務業客戶為主的AI解決方案提供商創新奇智周一起招股，預計集資12億港元，1月27日交易。一家由軟銀願景基金2號和軟銀執行長孫正義共同持有的公司，在2021年5月對創新奇智投資1.15億美元後，執股比率為7.12%。

做手術機器人的EDDA健康科技和人資軟體業者北森控股上周也申請在香港掛牌。軟銀願景基金2號在去年3月和4月分別投資EDDA和北森1.2億美元和1億美元，因此在EDD有17.35%持股，北森則是6%。

隨著北京加強監管國內科技業，這些IPO案將對軟銀在大陸戰略轉變進行首次真正的考驗。在大手筆投資阿里巴巴、滴滴和貝殼找房等消費者相關公司後，軟銀開始轉向支持孫正義認為不太容易遭遇監管風險的產業。

根據FactSet的數據，願景基金對大陸上市公司的投資案，十之八九自IPO後下跌。打擊最大是滴滴，願景基金在該公司6月下旬上市前投入120億美元，股價後來暴跌67%；阿里巴巴仍然是軟銀最有價值的投資，去年12月跌至2017年4月以來最低；臉部辨識公司商湯科技集團的股價則自上月上市以來大漲逾50%。

Redex Research資深分析師Kirk Boodry估計，去年10至12月的一季，兩檔願景基金針對大陸上市公司的投資組合，價值大減22億美元。

緩解外界對其科技投資組合估值的憂慮，是重振軟銀自身股價的關鍵，軟銀過去一年下跌超過 30%。

松井證券資深市場分析師Tomoichiro Kubota表示，最近的跌勢代表大陸監管機關打擊科技公司上市，以及市場預期美國利率上揚會對其他地方科技公司估值造成壓力，所造成的「雙重痛苦」。他說，許多交易員預料軟銀股價會反彈，但這種情況並未發生，表明有大量融資買進的股票尚未出脫。