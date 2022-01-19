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影／伊拉克通往土耳其重要輸油管因爆炸癱瘓 原油漲勢擴大

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
管線爆炸地點 圖／擷自彭博
管線爆炸地點 圖／擷自彭博

伊拉克輸往土耳其位於地口海港口的一個重要輸油管線周二因發生爆炸而癱瘓，讓原本已供應吃緊的石油市場更加緊張，原油價格向90美元叩關。

管線營運業者 Botas 表示，爆炸原因不明，但火勢已被撲滅，正進行冷卻作業，一旦「必要措施」完成後即可再度啟用。這個管線是將伊拉克北部的石油送往Ceyhan港，再運往歐洲。這次爆炸只是油市近幾個月來遭逢多起干擾事件的一例。

原油價格昨天收在七年來最高價位後，今天在亞洲交易繼續上漲，布蘭特原油期貨一度上漲1.8%至每桶89.05美元。西德州中級原油（WTI）期貨上漲1.9%至87.0美元。高盛已估計，布蘭特原油第3季會漲到100美元。

Botas 指出，這次爆炸發生在土耳其的卡赫拉曼馬拉什省境內，距 Ceyhan港約 511公里。這個輸油管線去年每天輸送逾45萬桶油，目前雖不清楚輸油設施何時恢復運作，但損失之大已可想而知。

整座輸油設施共分兩個並行的管線，抵達港口再裝上油輪，大部分是運往歐洲的煉油公司。出口的石油分屬巴格達中央政府和庫德地方政府所有。

爆炸 土耳其 伊拉克 油價

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