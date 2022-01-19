油價連漲站上2014年以來最高 金價連三跌 鎳價收斂

原油價格上漲至七年來的最高價位，在需求強勁而供應緊張的情況下，全球最大石油消費地區的現貨市場變得愈發火熱。金價因市場對聯準會升息預期升溫而連跌三日。鎳價漲幅收斂。

原油價格飆漲至七年來的最高價位

西德州中級原油（WTI）周四到期2月期貨上漲1.61美元，收盤報每桶85.43美元，為2014年10月以來最高價位。 3月交割布蘭特原油期貨上漲1.03美元，至每桶87.51美元。

由於對Omicron影響需求的疑慮減弱，而且從利比亞到北美出現一系列供應中斷，亞洲市場的交易員正在支付不斷上升的溢價。與此同時，周一阿拉伯聯合大公國石油設施遭到無人機襲擊，引發地緣政治風險。

高盛上調2022年和2023年的布蘭特原油價格預測，預計第3季達到每桶100美元。高盛表示，穩健的基本面扭轉了去年價格下跌的局面，使市場出現出人意料的重大供應缺口。

石油輸出國組織在月度報告中表示，預計今年全球石油市場將繼續受到強勁需求的「良好支撐」。該組織還重申了上個月的預測，「預計Omicron的影響將是溫和和短暫的」，這一預測到目前為止相當正確。

金價三連跌

黃金價格連續三天下跌，美國公債殖利率飆升，因市場對聯準會3月升息不止25個基點的預測愈發強烈。

紐約時間下午3：00，現貨黃金下跌0.3%，至每英兩1,814.614美元；紐約商品交易所2月交割的黃金下跌0.2%，結算於1,812.40美元。白銀、白金和鈀金走強。美元走強也打壓了黃金需求。

道明證券Bart Melek牽頭的策略師在一份報告中表示，「隨著市場繼續預計聯準會將進一步升息，消化了2022年四次升息，而且3月幾乎肯定會升息，貴金屬似乎容易受到盤整的影響」。

鎳價收斂

鎳供應十多年來最嚴重的吃緊狀況正引起倫敦金屬交易所的關注，因庫存大幅下降意味買家被迫為現貨支付高額溢價。

倫敦金屬交易所的現金合約較一天後到期的合約溢價每噸90美元，為2010年以來最高價位，接近了2007年歷史性緊缺時達到的水準。

上海期貨交易所庫存也出現下降，導致買家同時面臨在岸和國際市場的短缺，令價格維持在2011年以來的最高水平附近。

「上海的供應緊張已經影響到了倫敦，兩地的庫存都很低，目前還沒有交割跡象，」 Marex分析師Alastair Munro通過電郵說，「最近的數據顯示電動車銷售上升，交易員和消費者基本上都已經捉襟見肘了。」

倫敦時間下午5:56，倫敦金屬交易所3個月鎳期貨漲不到0.1%，結算價每噸22,073美元，之前一度邁向上周創下的高點。

錫價一度上漲2.3%，觸及歷史新高，全球物流混亂加劇長期短缺局面。