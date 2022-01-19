台積電ADR重挫4.9% 追隨費半大跌
台積電ADR周二（18日）大跌4.86%收在133.83美元，較台北交易股票仍有11.54%的溢價，日月光和聯電也跌3%左右。費城半導體指數重挫4.44%。
美股三大指數周二（18日）齊跌，道瓊工業指數重挫逾500點，高盛上季獲利欠佳拖累金融股下挫，同時美國公債殖利率翠升至歷史新高，持續為科技股帶來賣壓。
道瓊工業指數大跌543.34點，或1.51%，收報35,368.47點；標普500指數跌85.74點，或1.84%，收報4,577.11點；那斯達克指數重挫386.86點，跌2.6%，收報14,506.90點。
包括微軟、蘋果和臉書母公司Meta在內的大型科技股均大跌，對標普500指數構成沉重壓力。微軟跌2.4%，蘋果跌1.9%，Meta跌4.1%。
台灣加權股價指數昨天收跌146.8點，收在18,378.64點，台積電大跌3.07%收在662元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 106.08 -3.03 107.5 -1.32
中華電 CHT 117.86 +0.09 117.5 0.3
台積電 TSM 738.42 -4.86 662 11.54
聯電 UMC 62.57 -2.99 63.8 -1.93
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言