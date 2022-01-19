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升三級？禁內用？快過年了好掙扎 2時間點最有可能

市場漸押注Fed 3月一口氣升息兩碼 2000年來首見

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
愈來愈多投資人預期聯準會（Fed）3月將一口氣升息2碼。路透
愈來愈多投資人預期聯準會（Fed）3月將一口氣升息2碼。路透

貨幣市場的交易價格顯示，愈來愈多投資人預期聯準會Fed）3月將一口氣升息2碼，會是逾20年來首度以如此大的幅度調高借貸成本。

雖然升息1碼是最有可能的情節，但利率交換市場現在的行情顯示，市場預期3月底前升息超過1碼。由於Fed在本月底的會議預料不會採取行動，這代表交易人士至少正在考慮3月升息2碼的可能性。Fed從2000年5月以來從未一次升息2碼，當時央行的緊縮周期已經在進行中。

近日關於Fed可能更大幅升息的臆測升溫，引發美國公債市場18日的賣壓，帶動殖利率竄升。摩根大通執行長戴蒙上周警告說，Fed緊縮政策的行動可能不像一些人預期般「溫柔與溫和」；億萬富豪投資者艾克曼（Bill Ackman）則表示，Fed在3月應該升息2碼以「恢復信譽」。

曾擔任Fed銀行政策機構首席經濟學家的尼爾森（William Nelson）18日在一份報告中表示，Fed「必須讓大眾對於他們將在3月升息50個基點的可能性做好準備」。他說，央行正落後於形勢變化，因此必須準備在必要的情況下加快緊縮，央行也必須避免落入一種讓市場堅信升息將只會是漸進步調的路線。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新的持倉部位數據顯示，避險基金將歐元空頭部位提高至2018年12月來最高水準，投機者放空10年期公債殖利率的程度也達2020年2月來最高。

Fed相關的利率交換合約現在顯示，3月利率可能調升26個基點，2022年全年升息幅度為一個百分點。

Fed 美國 聯準會

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