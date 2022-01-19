道瓊重挫逾500點 那指逼近修正 美債殖利率打壓科技股

美股三大指數周二（18日）齊跌，道瓊工業指數重挫逾500點，高盛上季獲利欠佳拖累金融股下挫，同時美國公債殖利率翠升至歷史新高，持續為科技股帶來賣壓。

道瓊工業指數大跌543.34點，或1.51%，收報35,368.47點；標普500指數跌85.74點，或1.84%，收報4,577.11點；那斯達克指數重挫386.86點，跌2.6%，收報14,506.90點。

那指在三大指數中跌最深，已較11月19日觸及的收盤新高跌約9.7%，為2021年來確認首次接近修正領域。按技術分析定義，「修正」常指資產價格從前波高峰回跌至少10%。那指收盤低於200日均線以下，為2020年4月以來首見。

高盛急跌7%，交易活動疲軟拖累上季獲利不如預期。標普金融跌2.3%。

Horizon投資服務公司執行長Chuck Carlson表示：「金融股在財報欠佳的重壓下有點崩潰，這可能是今日最大的拖累因素。當實際表現向來不錯的類股下跌，就使市場蒙上層陰影。」

美國公債殖利率躍升至兩年高點，兩年期公債殖利率升破1%，交易員已為美國聯準會（Fed）更積極因應通膨做好準備。

公債殖利率從年初就大幅升高，尤其對科技股和成長股帶來壓力，隨著殖利率持續攀升，這些股票未來的預期現金流減幅預料更大。

Edward Jones高級投資策略師Mona Mahajan表示：「高通膨跡象讓市場擔憂Fed將採取行動，因此我們看到公債殖利率上升。公債殖利率不只是升高，還是急升，這確實會導致市場消化不良。不過，賣壓主要集中在成長股、估值及投機性質較高的資產類別。」

在標普500指數11大類股中，有10個類股收低，其中科技股跌最深。能源股漲0.4%一枝獨秀。

包括微軟、蘋果和臉書母公司Meta在內的大型科技股均大跌，對標普500指數構成沉重壓力。蘋果跌1.9%，Meta跌4.1%。

美國銀行的最新調查顯示，基金經理人已調整科技股的加碼部位，降至2008年以來的最低。德意志銀行的調查發現，大多數受訪者認為，美國科技股處於泡沫區域。

投資人正密切注意Fed下周的決策會議，以了解決策官員下一步將採取什麼措施抑制通膨。最新數據顯示，美國12月消費者物價指數（CPI）急升，創下近40年來最大升幅。

微軟稍早宣布以687億美元收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard），帶動後者股價飆漲26%。其他電子遊戲公司股價同步上揚，包括遊戲出版商藝電（EA）漲2.7%，遊戲開發商Take-Two Interactive漲1%。微軟大跌2.4%。