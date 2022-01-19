美元出現兩周來最大單日升幅 受美債殖利率上升提振

美元周二出現兩周來最大單日漲幅，因美國公債殖利率跳漲。日本央行重申堅持超寬鬆貨幣政策後，日圓一度走貶，但尾盤回穩。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周二上漲0.5%至95.746，漲幅為1月3日來最高。歐元兌美元觸及一周低點1.1319美元，尾盤跌0.7%，報1.1325美元。 美元兌日圓持平於114.61日圓，早先一度觸抵115.06日圓。

投資人目前關注的焦點是聯準會（Fed）下周的會議，可能暗示聯準會在3月升息，這將是三年多來的首次升息。聯邦基金利率期貨已經完全消化3月收緊政策和2022年升息四次的可能性。

「在12月就業市場取得進展，且通膨升至近40年高位後，聯準會不得不在1月的聲明中變得更加鷹派。」Monex Europe資深外匯市場分析師Simon Harvey在一份研究報告中說：「我們預計，這將為美元提供一個底部。過去幾周，隨著市場開始對聯準會政策正常化的前景達成共識，美元一直處於壓力之下。」

隨著投資人開始對聯準會可能比預期更鷹派的立場做準備，美國公債殖利率跳升，反映短期利率預期的2年期公債殖利率自2020年2月以來首次突破1%。 隔夜，美國10年期公債殖利率也觸及1.856%的兩年來高峰。

BCA Research首席外匯策略師Chester Ntonifor認為，美元的漲勢在超過三至六個月的較長期內無法持續。 他說：「如果聯準會因為通膨而比其他央行更加鷹派，那麼就會出現不一致，因為通膨是一個全球性問題。」

澳幣兌美元下跌0.4%，至0.7181美元，紐元下跌1.1%，至0.6768 美元。