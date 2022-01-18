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全球股債雙殺 FT：交易員首度預料今年Fed升息4碼
全球股市和債市18日同步下挫，美國10年期公債殖利率飆上兩年來最高峰，美股那斯達克100指數期貨大跌逾1%，道瓊期指目前挫跌280點，歐、亞股市也出現沉重賣壓，原因是投資人預料美國聯準會（Fed）可能會採取更激進的貨幣緊縮政策，交易員甚至首度預測今年Fed將升息4碼。
美國公債價格全面走低，10年期公債殖利率18日盤中攀升5個基點至1.8305%，衝上兩年來最高水準，30年期公債殖利率上升3個基點至2.1492%，2年期公債殖利率也突破1%，為兩年來首見，達到1.0364%。德國10年期公債殖利率為負0.01%，瀕臨轉正邊緣，為2019年初以來僅見。
美股標普500指數期貨18日盤中跌1%，那斯達克100指數期貨重摔1.7%，歐股STOXX歐洲600指數的跌幅也達到1%。
英國金融時報（FT）報導，自2020年3月以來，Fed一直將聯邦資金利率維持在逼近零的水準，但利率期貨合約顯示，交易員預料年底前利率會超過1%，代表今年會升息4碼。
安本標準投資公司（Aberdeen Standard）投資組合經理人亞塞表示，投資人猜測Fed將採取更加激進的貨幣緊縮政策；他更直指市場之所以出現這種氛圍，可以說因摩根大通執行長戴蒙而起，上周他說今年Fed可能會升息六、七次，以抑制通膨。
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