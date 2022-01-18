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印媒：蘋果、三星可望在印度年產價值1379億元的手機

經濟日報 / 編譯陳家齊／綜合外電
鴻海富士康在印度的廠房。圖／路透社
鴻海富士康在印度的廠房。圖／路透社

印度經濟時報（ET）報導，在印度政府的獎勵措施下，蘋果與三星2022財政年度將在印度擴大生產手機，規模可望達到50億美元(約新台幣1379億元)。

而在其中，享有印度政府優惠進行生產而出口的手機，本財政年度可望達到20億美元(約新台幣551億元)。印度官員並進一步表示，全球廠商在印度的手機生產額有望超出預期。

印度的「PLI」生產獎勵計畫是在五年內，提供給手機生產商900億盧比（約新台幣32億元）獎勵，期待各手機廠能在印度生產智慧手機，協助當地產業升級，吸納從中國大陸轉單的市場。

而南韓三星電子、蘋果的代工廠鴻海、和碩、緯創以及鴻海另一家在印度成立的子公司Rising Stars，是五家主要申請PLI獎勵的廠商。

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