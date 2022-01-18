中國煤炭產量創紀錄 恐加重全球暖化

【台灣醒報記者林志怡綜合報導】中國煤炭產量創新高，國際能源總署（IEA）憂全球化石燃料依賴性增強。為因應印尼煤炭限制出口政策與天然氣能源危機，最近中國國內煤炭開採量大增，其消費額也在後疫情能源需求上不斷上揚。IEA 則透過統計發現，去年的能源需求增幅高於再生能源增幅，擔憂各國對化石燃料的依賴有增無減，恐加重暖化。

東南亞限制出口

金融時報日前指出，全球最大化石燃料出口國之一的印尼宣布實施出口禁令，以確保國內發電所需的煤炭量能足夠。但此舉導致以印尼為煤炭主要來源的中國受到衝擊，煤炭期貨價格上揚，且在後疫情的強勁能源需求下，價格可能會持續提高。

金融時報指出，中國在疫情期間的煤炭價格特別容易出現波動，針對 Delta變種病毒實施的各項封城措施，導致其國內供給受到限制，去年 10 月份的期貨價格一度飆升至 2,301 元人民幣（362 美元），再加上至今仍未解決的世界天然氣供應危機，可說是雪上加霜。

中國煤炭產量大增

為使價格回穩、保證冬季能源充足，中國政府實施煤炭增產措施。衛報 進一步指出，去年中國煤炭產量與消費量打破了其歷史紀錄，政府數據顯示，其去年的產量達到 40.7 億噸，較去年增長 4.7%；其國內消費量高峰則出現在氣候協議 COP26 後的數週內。

中國的煤炭開採與消費量紀錄對於 COP26 的氣候協議來說是一項重大威脅，國際能源總署（IEA）先前預測，新冠肺炎疫情後的經濟復甦恐讓煤電的全球消費量將在 2021 年達到創紀錄水平，而最新報告也發現，2021 年的電力需求增幅大於再生能源增幅，顯見疫情期間各國變得更加依賴化石燃料電廠。

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