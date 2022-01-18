快訊

桃機防疫計程車司機確診+1！Ct值僅12 基隆妻兒3人居家隔離

新竹確診學生足跡曝光 搭台鐵「2541班次」通勤、初步匡列95人採檢

日銀調高通膨預測 貨幣政策如預期按兵不動

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
日銀認為直到2024年通膨都不會接近原定希望達到的2%目標。
日銀認為直到2024年通膨都不會接近原定希望達到的2%目標。

日本央行周二調高對下個財政年度的通膨預測，顯示連日本經濟也無法自外於物價上漲的壓力。日銀今天如預期貨幣政策按兵不動 。

日銀周二一如預期，將短期利率目標維持在負0.1%不變，並承諾將10年期公債殖利率維持在零左右。

日銀公布決策後，日圓兌美元貶值0.3%至114.99日圓。

不過，隨能源成本激增，日銀也如預期微幅調高4月起新財政年度和下一個財政年度的物價預測，可見日銀如今認為通膨可能超過他們的預測，而非低於所料。

日銀將4月起新年度的通膨率由三個月前預測的0.9%調高為1.1%，再下一個財政年度則將維持在1.1%，也就是說，日銀直到2024年都不認為通膨會接近2%的目標 。

日銀在季度報告中說，「物價風險大致保持平衡」，並表示原材料成本上升，可能促使企業以高於預期的速度將上漲的成本轉嫁給消費者。

通膨 日本經濟 日本央行

延伸閱讀

金虎年迎福氣 國泰投信基金申購限時優惠大放送

公債殖利率飆高 債市失血

美股看多 法人喊買

多重策略 迎戰三個不確定

相關新聞

布蘭特原油逼近2014年以來最高 市場供求趨緊

國際油價周一小幅走高，布蘭特原油逼近2014年以來的最高價位，因市場趨緊，同時對Omicron疑慮緩解。鎳價回落，金價變...

全球74窮國今年須償債350億美元 哪裡最可能倒債？

根據世界銀行（World Bank），全球最窮的74個低收入國家2022年必須償還的債務激增109億美元到350億美元，...

要讓超微看不到車尾燈？英特爾CEO：AMD已在後視鏡中

英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）已執掌英特爾11個月。在新年來臨之際，為了慶祝任職將屆滿一...

3月升息幾成定局 美2年期公債殖利率兩年來首次漲逾1%

美國短天期公債下跌，2年期公債殖利率2020年2月以來首次攀升至1%以上，反映市場益加認定聯準會（Fed）會在3月開始升...

達里歐警告：通膨恐慌之際 脫離化石燃料不能操之過急

避險基金橋水創辦人達里歐警告，脫離化石燃料的轉型過程不能操之過急，通膨飆升之際，停止向石油生產商供應資金會會產生破壞穩定...

開採頁岩油害德州地震增加百餘次 石油巨擘成本恐大增

頁岩油業者在美國最活躍油田正面臨代價高昂的新打擊：地震。由於頁岩氣開採引發地震活動增加，迫使當地政府採取行動，使業者必須...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。