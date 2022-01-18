日銀調高通膨預測 貨幣政策如預期按兵不動

日本央行周二調高對下個財政年度的通膨預測，顯示連日本經濟也無法自外於物價上漲的壓力。日銀今天如預期貨幣政策按兵不動 。

日銀周二一如預期，將短期利率目標維持在負0.1%不變，並承諾將10年期公債殖利率維持在零左右。

日銀公布決策後，日圓兌美元貶值0.3%至114.99日圓。

不過，隨能源成本激增，日銀也如預期微幅調高4月起新財政年度和下一個財政年度的物價預測，可見日銀如今認為通膨可能超過他們的預測，而非低於所料。

日銀將4月起新年度的通膨率由三個月前預測的0.9%調高為1.1%，再下一個財政年度則將維持在1.1%，也就是說，日銀直到2024年都不認為通膨會接近2%的目標 。

日銀在季度報告中說，「物價風險大致保持平衡」，並表示原材料成本上升，可能促使企業以高於預期的速度將上漲的成本轉嫁給消費者。