要讓超微看不到車尾燈？英特爾CEO：AMD已在後視鏡中

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經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）錄製影片大談過去與展望。取自網路
英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）錄製影片大談過去與展望。取自網路

英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）已執掌英特爾11個月。在新年來臨之際，為了慶祝任職將屆滿一年，基辛格為LinkedIn追蹤粉絲製作了一段影片，除了回顧過往、展望2022年，還藉此機會形容競爭同業超微（AMD）已在「後視鏡中」，比喻在消費者市場正落後於英特爾。

在影片中，基辛格穿上織有「Intel」大字樣的針織毛衣，談論2021年11個月中11件出色的事件，同時展望今年。他表示，他的新領導已激發英特爾快速轉型和改變的步調。此外，基辛格在影片中也「直球對決」點名超微，表示從現在起，超微在x86處理器業務方面要當「老二」了。

基辛格提到自家第12代酷睿行動處理器Alder Lake時表示：「突然間，轟！我們重返賽場了。」「超微在客戶（消費者市場）已在後視鏡中，未來不會再於擋風玻璃前了。我們就是領導這塊市場。」

資訊科技網站Tom's Hardware報導，基辛格這段話顯然是指Alder Lake在桌上型PC的穩定表現和每一美元的性能表現，讓英特爾處在市場評比的領先位置。不過，當前尚無法見到Alder Lake在筆電市場的影響力，而筆電市場比桌上型PC市場的規模大上許多。由Alder Lake驅動的筆電下個月才會開始出貨。

實際上，儘管英特爾近期在桌上型PC領域又充滿活力，但在筆電和伺服器市場面臨更多來自超微的挑戰，更別提超微今年稍後將針對桌機推出Zen 4 Ryzen 7000晶片。這也凸顯英特爾和超微這場競爭大戰將會愈演愈烈。

擋風玻璃 LinkedIn

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