達里歐警告：通膨恐慌之際 脫離化石燃料不能操之過急

避險基金橋水創辦人達里歐警告，脫離化石燃料的轉型過程不能操之過急，通膨飆升之際，停止向石油生產商供應資金會會產生破壞穩定的效應。

達里歐周一在阿布達比「永續發展周」高峰會的座談會說：「為石油生產商感謝上帝」，因為他們提供了可靠的供應。

在達里歐之前，已陸續有人呼籲要警覺世界如何向綠色經濟轉型，以及轉型對於從燃料到食品的成本等各方面可能產生的影響。歐洲央行經濟學家 Isabel Schnabel 本月表示 ，歐洲減少碳排放並向綠色能源轉型的嘗試引發的通膨可能會高於當前的預測。去年，英國央行總裁貝利警告稱，如果全球經濟以無序方式擺脫化石燃料，那麼有可能引發通膨。高盛集團分析師估計，全球實現淨零碳排放的行動可能會實質提升通膨，可能在美國和中國大陸影響最大。

不過，氣候危機的緊迫性正越來越高。根據一項研究，去年十起最具破壞性的天災總計造成1,700億美元的損失。

達里歐呼籲，要能「智慧」轉型綠色經濟，並警告，「倉促」進入轉型階段是危險的， 「通膨是一大問題，」。

美國消費者價格漲幅達到近40年來最高，通膨加速上揚，已成為全球政治和經濟爭論的焦點。達里歐曾警告，通膨「肆虐」對購買力和財富構成威脅。

據達里歐分析，能源成本助長通膨，連民眾賴以溫飽的糧食也受影響，勢必得降下來。他在會中盛讚化石燃料生產商，稱讚他們協助確保了供應，也使成本得到控制。