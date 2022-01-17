外媒：英特爾在CES上推出兩款以色列開發的產品
集微網消息，據外媒報道，在2022年CES（國際消費電子展）上，英特爾推出了兩款以色列製造的產品——用於筆記本電腦的Core i9 12900HK第12代移動處理器，以及將Screenovate的跨平台通信安裝到其Evo PC中。
Core i9 12900HK是Alder Lake系列的一部分，幾乎完全在以色列開發，據英特爾稱，它的速度比其競爭對手快，尤其是蘋果。新處理器為DDR5和LPDDR以及WiFi 6E提供廣泛的內存支持，並連接到英特爾的Thunderbolt 4。
上個月，英特爾收購了以色列初創公司Screenovate，該公司開發了一個簡化用戶體驗的平台。Screenovate的產品同步我們生活中的各種設備，如PC、平板電腦、智能手機、智能手表等。Screenovate的獨特之處在於同步也發生在不同的操作系統中，彼此之間不相互交流。
Screenovate實際上使用戶能夠在其設備中組合各種操作，例如在產品之間輕鬆發送文件、在PC或iPhone上查看SMS文本消息等。英特爾在CES上展示的另一個例子是在PC上顯示智能手表數據。
在CES上，英特爾宣佈Screenovate的跨平台通信應用程序將安裝在其高級Evo PC中。未來，英特爾還希望將這些能力添加到其處理器中。
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