快訊

學測21日登場 防疫規格比照去年指考不開放親友陪考

明新科大染疫女學生室友也確診 衛生局持續在校內採檢

歷史證明：升息周期的股市表現 傾向強勁而非差勁

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
根據歷史數據，升息周期的美股表現往往強勁而非差勁。路透
根據歷史數據，升息周期的美股表現往往強勁而非差勁。路透

美國聯準會（Fed）即將在25和26日召開下一次貨幣政策會議，外界廣泛預期會採取激進或鷹派的貨幣政策，對升息幅度的揣測從一般認為今年可能升3碼，到摩根大通執行長戴蒙警告的恐多達7碼。重點是，升息真的代表股市表現疲弱嗎？財經網站MarketWatch報導，歷史證明，在升息周期裡，股市的表現往往強勁，而不是差勁。

根據Dow Jones Market回溯到1989年的統計數據，Fed過去6次的升息周期裡，道瓊工業指數的平均報酬率將近55%，標普500指數為62.9%，那斯達克綜合指數則為102.7%；連5次的降息周期，也有不錯的漲幅，道瓊工業指數平均上漲23%，標普500指數漲21%，那斯達克指數勁揚32%。兩者出現差異可能是因為，降息通常發生在經濟疲軟時，升息則是經濟被視為過熱時。

但經濟正經歷數十年來最嚴重的通膨，很難看出股市會有出色表現。根據美股年初走勢，看多的投資人恐難獲得兩位數的報酬。道瓊工業指數今年迄今下跌1.2%，標普500指數挫低2.2%，那斯達克綜合指數1月至今的跌幅為4.8%。

目前飆贏其他類股的是能源股。標普500指數的能源股今年來的漲幅為16.4%，金融股雖是第二名，但漲幅是小很多的4.4%。其他9個類股不是持平就是走低。價值股有可能捲土重來，以iShares標普500價值型ETF衡量，周線上漲0.1%，本月迄今的報酬率為1.2%。

在債券殖利率上升之際，成長股受挫，因殖利率快速攀升降低他們未來現金流的價值。利率走高也影響科技公司買庫藏股的能力。廣受歡迎的iShares標普500成長型 ETF本周下跌0.6%，1月至今的跌幅達5.1%。生技股更被打趴。iShares生技ETF周線下跌1.1%，本月迄今重挫9%。

伍德（Cathie Wood）的旗艦基金ARK創新ETF上周大跌近5%，1月的前兩周累計重挫15.2%。迷因股也慘不忍睹，遊戲驛站（GameStop）上周暴跌17%，1月來跌逾21%，AMC周線大跌11%，本月累跌24%。

標普 ETF

延伸閱讀

美國企業財報季明起開跑 通膨陰影下仍將繳出漂亮成績

法人：台股偏多格局未變 整理後仍可攻高

科技股反彈 那斯達克指數中止連四跌

整年虧損逾20％…女股神跌落神壇！陸行之：投資人留意「3大風險」

相關新聞

比特幣支付龍頭地位慘遭削弱 乙太與穩定幣使用率竄高

全球最大之一的加密幣支付處理業者Bitpay表示，消費者和企業使用其他加密幣購物的比率持續升高，比特幣的使用率則日益遞減...

美經濟學者：中國清零政策 加劇供應鏈中斷問題

美國財經媒體CNBC報導，穆迪分析公司（Moody's Analytics Inc.）經濟學者認為，中國實施嚴格的COV...

沃爾瑪悄悄跨足元宇宙 計劃推出專屬加密幣和NFT

零售巨頭沃爾瑪（Walmart）顯然正跨入「元宇宙」世界，根據申報資料，沃爾瑪計劃創建專屬的加密貨幣和非同質化代幣（NF...

本周開盤前 五件國際事不可不知

美股標普500和那斯達克指數上周五（14日）尾盤止跌轉正，費城半導體指數更大漲2.3%。本周投資人將關注陸續公布的企業財...

巴隆：Fed升息 美股可能暴跌20％

巴隆金融周刊（Barron's）報導，華爾街持續密切關注美國聯準會（Fed）收緊貨幣政策以抑制通膨的發展，投資人憂心股票...

彭博：Fed 3月恐升息2碼

隨著美國的通膨率攀抵近40年來高峰，華爾街正更加預期聯準會（Fed）今年可能不只升息三次，部分投資人更預測Fed可能在3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。