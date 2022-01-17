日本將提供補貼以強化供應鏈 晶片和電池是重點

由於美中貿易緊張和疫情曝露出日本供應鏈的脆弱，東京當局計劃設立補貼計畫，協助企業開發晶片、大容量電池和其他關鍵原料，以確保戰略產品供應穩定。

日經新聞報導，美歐雖然長期批評中國大陸違反世界貿易組織的規定，對高科技產業提供補貼，但美中貿易緊張局勢加劇後，美歐都有類似的補助國內產業的計畫。例如美國國會正立法，要為半導體行業提供520億美元。歐盟於2021年5月決定支持包括原物料、電池和氫氣等6個戰略領域的生產。

東京政府計劃先擬出一份名單，確認補貼項目，其中可能有稀土金屬和藥品，並在止於2024年3月的財政年度內啟動和運作這項補貼計畫。

製造商首先必須提交對於研究或生產設施的投資計畫，供政府篩選，審核標準包括保證在一定期間內持續生產、採取保護智財權的措施，以及承諾穩定供應國內市場。補助規模和期限會在篩選期決定。申請補貼的製造商必須定期接受查核。周一向國會提交的經濟保障法案時會有相關細節。

日本去年決定，補貼台積電與Sony集團在南部熊本縣設廠。計劃中的立法是成立永久性專案，會動用一筆總額大約5,000 億日元（約43.8億美元）的經濟保障基金，加上其他預算撥款。日本電子信息技術產業協會去年敦促政府提供資金支援該產業，聲稱如果沒有與競爭對手國家和地區的同等補貼，不可能進行公平競爭。

另在車用鋰離子電池方面，豐田汽車集團和主要貿易公司去年4月成立電池供應鏈協會，並要求政府馳援。日本2021年度的補充預算指定1,000億日元用於建立國內電池生產，電池供應鏈協會主席Isao Abe認為金額不足。他指出，要在2030年前讓電池產能達到每年100GW——當前的10 倍——大約要花2.8兆日元。

但日經指出，對國內企業的過度保護最終可能馳援缺乏競爭優勢的孱弱企業，阻礙創新和市場成長，也可能違反世界貿易組織的國內補貼規則。