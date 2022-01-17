本周開盤前 五件國際事不可不知

美股標普500和那斯達克指數上周五（14日）尾盤止跌轉正，費城半導體指數更大漲2.3%。本周投資人將關注陸續公布的企業財報。以下是今天開盤前，最值得關注的五件外電要聞：

市場預期Fed今年至少升息四次、3月甚至可能升息2碼

隨著美國的通膨率攀抵近40年來高峰，華爾街更加預期聯準會（Fed）今年可能不只升息三次，摩根士丹利（大摩）則預期，Fed今年將升息四次、每次1碼，並拖累美股最多跌20%；摩根大通資產管理公司首席全球策略師凱利也指出，Fed升息超過三次，是合理的。彭博資訊策略師更認為，Fed可能在3月採取「震撼手段」，一口氣升息至少2碼。

美國冰風暴、Omicron變種病毒肆虐 擾亂供應鏈

美國強大的冬季暴風雪正挾帶著降雨、大雪以及強風，從美國南部與中部掃向美東地區，襲擊卡羅萊納州，田納西州到紐約及佛蒙特州，積雪最深達30公分。這場風暴已迫使航空業者16日取消至少2,000航班，並阻礙貨物運輸，各地企業在好幾天內都很難輸送產品，超商貨架可能會空蕩蕩更久，使受災地區的供應鏈問題益發嚴重。

另外在美西港口，由於Omicron變種病毒擴散，導致洛杉磯港與長堤港的缺勤勞工暴增，美國太平洋海事協會主席麥肯納上周表示，截至13日，洛杉磯港和長堤港約800名員工都因新冠病毒的相關原因而無法到班，整體碼頭人力減少約10%。

另一方面，中國大陸則力抗供應鏈危機，在境內各大港籠罩染疫陰霾下，積極打擊運價哄抬，國務院親自出面「鼓勵企業直接與航商簽長約」。

北京在冬奧會開幕3周前報告第一例Omicron﻿新冠病毒病例

冬季奧運會將於2月4日在北京開幕，然而，北京在上周六證實該市首例Omicron﻿新冠病毒變異株感染病例，在距離冬季奧運會開幕不到三周之際，增添當局阻止潛在疫情爆發的壓力。官員說，與感染者有過接觸的人正在接受檢測。

iPhone 13暢銷 蘋果連六周蟬聯中國大陸手機銷量冠軍

香港市調機構Counterpoint Research的報告顯示，拜iPhone 13系列機款熱銷所賜，截至在2021年底，美國蘋果公司在中國大陸市場打敗Vivo、Oppo等勁敵，連續六周蟬聯中國大陸智慧手機銷量冠軍，為2015年12月來首見。

環球晶併世創只欠東風 世創憂：德經濟部態度不明

彭博資訊和路透上周六（15日）報導，對於矽晶圓大廠環球晶規劃以53億美元收購德國同業世創（Siltronic）一案，世創表示，距離截止日只剩三周，儘管德國經濟部已審查超過一年，但迄今態度仍不明，且未對如何減輕反壟斷疑慮提供明確解決方案。

報導引述世創的說法指出，在近來與德國經濟部的磋商中，環球晶和世創皆未收到有關德國經濟部是否同意這項交易，及在何種條件下可能核准這項交易案任何資訊。

世創表示：「如果德國經濟部1月31日前未能核准，這樁交易恐怕無法完成」。