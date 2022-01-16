濫用數據與壟斷 Meta陷高額訴訟

Meta蠟燭兩頭燒？英、美接連提出控訴！英國學者提出控訴表示，臉書濫用多達4400 萬英國用戶的個人數據，認為該公司要負擔23億英鎊的罰款。美國聯邦貿易委員會（FTC）近日也獲得法官批准，以「反壟斷」的名義將臉書告上法庭。臉書母公司Meta則反駁說，Meta並沒有濫用用戶數據，更表示一定會在美國反壟斷案中勝訴。

英國集體訴訟案

《BBC》報導，一篇報告蒐羅2015年至2019年的資料發現，該公司透過臉書的「免費服務」，能取得用戶的個人數據。國際與競爭法研究專家戈姆森15日指控，臉書「濫用市場的主導地位對英國人施加不公平的條款，使其有權利用臉書用戶的個人數據。」

但Meta正式反駁此指控說、民眾使用臉書免費服務是因為它們「很好用」。一位臉書代表說，Meat已投入鉅資規劃「讓用戶決定在Meta平台上的訊息能與誰共享」的措施，意味著Meta公司在沒有用戶的同意，並沒有辦法使用用戶資料。

然而，臉書在保護用戶資料的方面，卻有一段不光彩的歷史。2018年驚傳引起國際嘩然的「劍橋分析案」，諮詢公司劍橋分析公司在未經臉書用戶同意的情況下，就獲取數百萬臉書用戶的個人數據，並用於政治廣告上。許多人指控，臉書未能保護用戶的資料受到濫用，臉書為此公開道歉，並繳交50億英鎊的罰金。

美國控壟斷

但蠟燭兩頭燒，除了英國發起集體訴訟案之外，美國聯邦貿易委員會（FTC）已獲法院批准以「反壟斷」規定將臉書告上法庭。《華盛頓郵報》報導，美國聯邦貿易委員會主張臉書有系統性地收購競爭對手，讓自己獲得市場上的壟斷地位。其中，臉書曾於2012年與2014年收購了社群平台Instagram與通訊應用程序WhatsApp。

美國聯邦貿易委員會早於2021年6月就曾提起反壟斷控訴案，但遭到當時的法官駁回，認為「該組織未能提供組織的證據來支持其主張。」但法官博斯伯格此次批准了美國聯邦貿易委員的指控，說「此次投訴提供了更具體的指控，這些指控都指向一個相同的結論，就是臉書確實有壟斷市場的狀況。」

Meta對此回應，「我們肯定會在法庭上勝訴。」該公司說，美國聯邦貿易委員面對「艱難的任務」，因為過去兩件收購案都已獲得批准，很難證明併購案中存在壟斷的狀況。

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