加密貨幣瘋投資 賭博性質易成癮

生活只剩下交易加密貨幣？雖大多數國家仍沒有制定加密貨幣的具體規範，但許多人已跟上這波新興的投資浪潮。專家指出，加密貨幣公司的行銷策略，加上社群平台的推波助瀾，使得投資加密貨幣漸成賭博，有些投資者甚至出現成癮的狀況，目前英國已有超過1百人因為加密貨幣成癮而到診所求助，數字仍持續上升中。

加密貨幣規範不明

持續追蹤加密貨幣行情的網站《CoinMarketCap》指出，加密貨幣兩大龍頭，比特幣與以太幣，都在12月底達到近期價格的高峰，分別達到5萬與4千美元的價格，但不到兩個禮拜，迎面臨高達20%的跌幅。投資客心情宛如坐雲霄飛車，隨著行情起起伏伏。

《衛報》報導，儘管有專家指出，加密貨幣應用範圍有限，該貨幣價格飆升卻是典型的投機泡沫，恐重演荷蘭「鬱金香泡沫」事件。如今加密貨幣公司在各大眾交通工具上投放廣告、邀請社群軟體的名人進行推銷等行為，仍使得加密貨幣的熱度節節高升。

然而，加密貨幣在許多國家仍沒有具體規範，大多國家的財政部還在研擬法規。這意味著大多數政府金融機構仍無權管轄該產業的行為，大量賭徒在沒有政府的保護與規範下，往往對加密貨幣孤注一擲，投身一夜致富或傾家蕩產的致命遊戲中。

賭博性質助成癮

加密貨幣在行情上漲的時候，會冒出「您的帳戶昨天上漲了XX%」的消息，但在投資失利的時候卻不會有任何通知。史丹佛大學醫學院精神病學教授蘭柏克指出，「這是非常有戰略意義的行銷策略」，這讓民眾放大勝利而忽略失敗，試圖製造一種錯誤的印象，就是「愈贏愈多」。

同時，蘭柏克也對社交媒體助長加密貨幣交易的行為表達擔憂，指出「這種活動具有令人上癮的特質，風險卻被低估。」她表示，加密貨幣與「錯失恐懼症」（Fear of missing out，簡稱FOMO）常同時出現在社交軟體的發文上，使投資客們害怕下一秒就錯過買進或殺出的最佳時機。

蘭柏克表示，「人們互相談論加密貨幣市場的行情，然後一同獲利或一同賠錢，進而產生強烈的共同情感體驗。此狀況與賭博如出一轍。」但她指出，「加密貨幣被視為聰明人的遊戲，因此汙名化程度也比賭博更低」，導致該行為與賭博的相似處被忽略。

英國賭博協助專線GemCare表示，每週會接到大約20個沉迷加密貨幣者的求助來電。一位來電者說，每天都會在交易平台超過16個小時，愈來愈難承受投資損失帶來的心理壓力；另一位來電者說，生活中只剩下酗酒跟做加密貨幣交易兩件事情。

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