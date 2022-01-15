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環球晶併世創只欠東風 世創憂：德經濟部態度不明

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
環球晶董事長徐秀蘭。圖／報系資料照
環球晶董事長徐秀蘭。圖／報系資料照

對於矽晶圓大廠環球晶（6488）規劃以53億美元收購德國同業世創（Siltronic）一案，世創表示，距離截止日只剩三周，但德國經濟部迄今態度不明，且未對減輕反托辣斯疑慮提供明確的解決方案。德國經濟部已審查這樁併購案超過一年。

彭博資訊引述世創14日稍晚呈交的監管文件報導，世創表示，在近來與德國經濟部的磋商中，環球晶和世創皆未收到有關德國經濟部是否同意這項交易，以及在何種條件下可能核准這項交易案的任何資訊。

世創表示，德國經濟部認為，「以本交易案來看，一份緩解協議顯然不適合用來減輕這樁交易案的相關疑慮」，「如果經濟部1月31日前沒有做出核准決定，這樁交易恐怕無法完成」。

彭博14日稍早報導，環球晶和世創已提出一系列配套措施，設法緩解與這項併購案有關的反托辣斯疑慮。消息人士透露，這些措施包括給予德國政府「黃金股權」，可行使特別表決權、依循管道要求取消收購世創，或把關鍵資產賣回德國。

環球晶董事長徐秀蘭先前接受「法蘭克福匯報」訪問時說：「我們仍在等待中國大陸的最終批准，但所有問題都已有回應答案。」她也說，德國政府可能擔心環球晶圓總部設在台灣，而非歐洲。

環球晶和世創2020年12月宣布併購交易。兩家公司去年10月表示，正與大陸和德國就監管批准展開協商，恐怕會花一段時間。

環球晶是全球第三大半導體矽晶圓廠，世創排名第四，兩者結合後，規模將超越現階段排名第二的日商勝高（SUMCO），成為僅次於日本信越（Shin-Etsu）的世界第二大矽晶圓廠。

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