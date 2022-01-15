國際油價周線連四紅 Omicron未衝擊需求、俄烏緊張

石油消耗沒有因為這波Omicron變種病毒襲來而減少，市場也擔心俄羅斯可能出兵攻打烏克蘭，讓供應更加吃緊。國際油價獲得支撐，連續第四周收漲。

布蘭特原油周五（14日）收盤報每桶86.06美元，漲1.9%，周線上揚5.4%。美國西德州原油收盤報每桶83.82美元，漲2.1%，周線上揚6.3%。

美國合眾銀行財富管理資深投資策略師Rob Haworth說：「石油市況現在愈來愈好，因為人們已經放下Omicron變種病毒，展望經濟活動重啟與反彈。」Price Futures Group資深分析師Phil Flynn也提到：「宏觀來看，全球供給對應於需求是非常吃緊的，這堅實拉抬了市場。」

國際能源署（IEA）本周稍早表示，全球石油需求變得比預期還要強。

俄羅斯與烏克蘭邊境緊張的地緣政治風險，亦推升油價。ING商品策略主管Warren Patterson指出，「市場已在擔心石油輸出國家組織（OPEC）的備用產能下滑，」俄羅斯日產原油近1,100萬桶，任何可能針對石油出口的行動，「將令原油市場更為緊張。」

去年末，由於美國釋出戰略儲油，加上Omicron開始大流行，油價一度下挫。所幸後來發現Omicron對已完整接種疫苗者造成的傷害較輕微，疫情衝擊石油消耗的程度隨之降低。現在油價連漲四周，已經全數收復去年末的失土。多家銀行近日預測，油價今年會漲到每桶100美元。

不利油價的因素，則是中國大陸傳出將在農曆新年前後釋出原油儲備；另外，中國大陸本身就是石油大消費國，但至今仍然堅持新冠防疫清零政策，危及其經濟復甦動能，抑制石油消耗。