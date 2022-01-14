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美去年12月零售銷售劇減 經濟面臨低成長、高通膨風險

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

美國2021年12月整體零售銷售額劇減1.9%，表現是十個月來最差，減幅也比市場預期的0.1%更大，更遠不如去年11月的成長0.2%（修正後數字），顯示新冠疫情再起及通膨升高，令消費者看緊荷包，使零售及經濟成長展望看壞，美國經濟出現低成長、高通膨的風險升高。

扣除汽車後，上月零售銷售額月比更大幅減少2.3%，遠不如市場預估的增加0.1%；扣除汽車與汽油後的雙核心零售額也減少2.5%，降幅甚於預期的0.2%。

最受關注的控制組零售銷售額，上月劇減3.1%，遠遜於市場預估的持平，。控制組零售額是用來計算國內生產毛額（GDP）中的消費支出，這對去年第4季GDP絕對不利。

經濟學者指出，零售銷售額疲軟，顯示高通膨已嚴重侵蝕實質支出，且民眾儲蓄持續縮水，Omicron疫情擴散也衝擊旅遊、餐廳等服務類消費，都打擊消費能力及意願，對去年第4季及今年第1季的經濟表現都不利。

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