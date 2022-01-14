TikTok網紅年收入逾千萬美元 超車多數大企業執行長

富比世雜誌的最新調查顯示，有些短影音平台TikTok網紅賺得盆滿缽滿，甚至比許多美國企業執行長賺更多。

富比世針對2021年收入最高的TikTok網紅進行排行。排行第一的TikTok網紅是Charli D'Amelio，2021年賺進1,750萬美元，她2019年起在TikTok發布舞蹈影片，追蹤人數多達1.33億人，收入來源包括販售個人品牌服裝、在TikTok業配產品和其他廣告。

相較下，根據MyLogIQ的數據，標普500指數成分股企業的執行長，2021全年收入中位數為1,340萬美元。執行長的薪酬包含股票和股票選擇權獎勵，這些通常占執行長薪酬的多數，其他還有年薪、獎金、各式福利，以及某些退休福利收益。迄今為止只有部分企業公布執行長去年的薪酬資料。

Charli的薪酬高於幾家大型上市公司的執行長。根據華爾街日報統計，能源業者埃克森美孚（Exxon Mobil）執行長伍茲，2020年薪酬為1,560萬美元；若以2021年來看，星巴克執行長強森的薪酬為1,470萬美元，達美航空執行長巴斯蒂安是1,310萬美元，麥當勞執行長坎普辛斯基是1,080萬美元。

Charli的姊姊Dixie D'Amelio也是TikTok網紅，她的追蹤人數約為妹妹的一半，但去年收入高達1,000萬美元，位居第二。這個年收入相當於美國西南航空執行長Gary Kelly的同期薪酬。

網紅行銷機構Obviously創辦人暨執行長卡爾沃斯基說：「這些網紅正在建造事業帝國」，強調許多能力卓越的網紅正經營新公司，推出自有品牌和多元化收入管道。她說：「這類網紅的人數有增無減。」