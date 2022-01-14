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澳網「元宇宙」空間 虛擬場地中讓球迷驚喜

中央社 / 雪梨14日專電

本屆澳洲網球公開賽除了在實體世界舉辦賽事之外，還將推出即時互動「元宇宙」空間，並且開放鑄造非同質化代幣（NFT）並且供參與者購買收藏。

澳洲網球公開賽（Australian Open，AO）主辦單位11日發布新聞稿指出，本屆澳網將會透過Decentraland平台推出「元宇宙」（Metaverse）空間，為全球大滿貫賽事（即澳網、法國網球公開賽、溫布頓網球錦標賽，以及美國網球公開賽）的創舉。

本屆澳網將於1月17日開打。在為期兩星期的賽事期間，觀眾可以隨時透過網路進入澳網「元宇宙」空間，於虛擬場地上與其他觀眾即時互動，並且掌握賽事賽況和歷史數據。

澳網還將開放鑄造6776個「澳網藝術非同質化代幣」（AO Art Ball NFTs）。該批代幣將會接受來自世界各地人士購買收藏。

收藏「澳網藝術非同質化代幣」的參與者，將會持有「元宇宙」空間內澳網比賽場地的一個指定部分（面積為19公分乘19公分），讓參與者成為比賽場地的共同主人。當實體世界中澳網賽事每一次得分時，其得分球落點位置的主人，將會即時收到通知，並且會獲得贈品和其他優惠。

在冠軍賽中決勝球落點位置的主人，將可以擁有那一顆比賽當時被使用的網球。

美國知名商業雜誌「富比世」（Forbes）網站12日報導，Decentraland有意與澳網長期合作。Decentraland的合作夥伴負責人（Head of Partnerships）迪卡塔（Adam De Cata）在接受「富比世」訪問時表示，他試圖藉由與澳網合作，促成一個由澳網球迷所衍生出的「數位社群」（digital community）。

迪卡塔相信，透過Decentraland與澳網的合作，將可累積大量數據，有助日後非同質化代幣的發展。

富比世 美國 澳洲

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