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微軟Xbox One所有產品已停產 全力發展Xbox Series

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
科技新聞網The Verge報導，微軟已停產Xbox One全系列遊戲主機，將全力生產Xbox Series X和S這兩大系列。路透
科技新聞網The Verge報導，微軟已停產Xbox One全系列遊戲主機，將全力生產Xbox Series X和S這兩大系列。路透

科技新聞網The Verge報導，軟體巨擘微軟（Microsoft）已停產Xbox One全系列遊戲主機。

Xbox遊戲主機產品行銷部高級經理沃克證實說：「為全力生產新一代主機Xbox Series X / S，我們2020年底起停產Xbox One全系列主機。」

微軟最初停產Xbox One X和數位版Xbox One S，隨後推出全新主機Xbox Series X，接著悄悄在2020年底停產Xbox One S，並讓合作商家賣完存貨。

在微軟證實這項消息的不久前，彭博資訊報導，Sony集團去年底一度計劃停產遊戲主機PS4，但今年仍將生產100萬台PS4。Sony也證實將持續生產PS4。微軟和Sony正設法滿足市場對Xbox Series X和PS的需求。微軟有望滿足Xbox Series S的需求；這款遊戲主機售價299美元。

在亞馬遜的英國電商網站和美國電子產品零售業者百思買（Best Buy），Xbox Series S還有存貨。

在微軟2020年推出Xbox X和S系列後，Xbox部門主管史賓塞（Phil Spencer）說，微軟設計的Xbox Series X主機款式，比S系列更多，但S系列終將以低價位取勝。

微軟周四（13日）重挫4.2%，收報304.8美元，寫下去年10月來最低收盤價，和2020年10月來單日最大跌幅。投資人正從科技股近來的漲勢中獲利了結。

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