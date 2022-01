微軟Xbox One所有產品已停產 全力發展Xbox Series

科技新聞網The Verge報導,軟體巨擘微軟(Microsoft)已停產Xbox One全系列遊戲主機。

Xbox遊戲主機產品行銷部高級經理沃克證實說:「為全力生產新一代主機Xbox Series X / S,我們2020年底起停產Xbox One全系列主機。」

微軟最初停產Xbox One X和數位版Xbox One S,隨後推出全新主機Xbox Series X,接著悄悄在2020年底停產Xbox One S,並讓合作商家賣完存貨。

在微軟證實這項消息的不久前,彭博資訊報導,Sony集團去年底一度計劃停產遊戲主機PS4,但今年仍將生產100萬台PS4。Sony也證實將持續生產PS4。微軟和Sony正設法滿足市場對Xbox Series X和PS的需求。微軟有望滿足Xbox Series S的需求;這款遊戲主機售價299美元。

在亞馬遜的英國電商網站和美國電子產品零售業者百思買(Best Buy),Xbox Series S還有存貨。

在微軟2020年推出Xbox X和S系列後,Xbox部門主管史賓塞(Phil Spencer)說,微軟設計的Xbox Series X主機款式,比S系列更多,但S系列終將以低價位取勝。

