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德媒：奧迪與保時捷將進軍一級方程式賽車

中央社 / 柏林13日專電

德國媒體報導，奧迪保時捷可望合作研發引擎，在4年後進軍一級方程式賽車，其中奧迪可望收購邁凱輪車隊，保時捷則打算與紅牛車隊合作。

「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter AllgemeineZeitung）今天報導，福斯汽車集團（Volkswagen）旗下的奧迪（Audi）和保時捷（Porsche）兩大車廠，準備一起投入一級方程式賽車（F1）引擎的研究，但各自組織一支車隊，2026年起登上一級方程式賽場。

其中，奧迪與邁凱輪（McLaren）車隊的擁有者巴林主權投資基金Mumtalakat談判順利，有機會買下邁凱輪車隊、甚至併購整家車廠。奧迪打算用與旗下另外2個高級車品牌藍寶堅尼（Lamborghini）和賓利（Bentley）同樣的平台生產邁凱輪跑車。

至於保時捷，目前正與紅牛車隊（Red Bull）進行談判。不過，紅牛戰績顯赫，自信滿滿，因此保時捷除了加入車隊，也可能像本田（Honda）一樣只負責提供引擎技術。

隨著汽車工業走向低碳化，車壇最高等級的一級方程式賽車也面臨減碳壓力，主辦單位國際汽車聯盟（FIA）去年12月決定，2026年起引擎一半的動力將來自馬達，並採用碳中和燃料。

因此，儘管參賽成本高昂，奧迪和保時捷為了向全世界的賽車迷展現低碳引擎技術，提升品牌的永續形象，近年積極準備加入一級方程式賽車。

奧迪 保時捷 品牌

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