路透：特斯拉將Cybertruck投產挪後到明年初
路透引述知情人士報導，特斯拉計劃在2023年第1季末之前開始生產備受期待的電動皮卡Cybertruck，較原訂今年年底開始生產的時程挪後。
知情人士表示，由於皮卡市場競爭日趨激烈，特斯拉正改變Cybertruck的特色和功能，要打造一款引人注目的產品，所以才會延後。
消息人士說，特斯拉預計將在2023年第1季限量生產Cybertruck，之後再增加產量。
在電動皮卡市場，福特汽車和Rivian已超前特斯拉。
馬斯克已表示，他會在本月26日財報後的電話會議上提供最新的產品進度。他去年11月談到Cybertruck曾在推特說：「今年真是供應鏈惡夢，而且還沒結束」。
路透發布這項報導前，特斯拉周四在正常交易時段重挫6.8%，隨科技股大跌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言