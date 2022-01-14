路透：特斯拉將Cybertruck投產挪後到明年初

新年後美股的第一個交易日，蘋果（Apple）股價在上漲3％後，市值終於跨越3兆美元這個象徵性的分水嶺，成為史上首家市值3兆美元的美國公司。大多數分析師更相信，蘋果股價不會止步於此，買進依然是個誘人的選擇。

2022-01-14 08:30