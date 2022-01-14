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路透：特斯拉將Cybertruck投產挪後到明年初

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
在電動皮卡市場，福特汽車和Rivian已超前特斯拉。路透
在電動皮卡市場，福特汽車和Rivian已超前特斯拉。路透

路透引述知情人士報導，特斯拉計劃在2023年第1季末之前開始生產備受期待的電動皮卡Cybertruck，較原訂今年年底開始生產的時程挪後。

知情人士表示，由於皮卡市場競爭日趨激烈，特斯拉正改變Cybertruck的特色和功能，要打造一款引人注目的產品，所以才會延後。

消息人士說，特斯拉預計將在2023年第1季限量生產Cybertruck，之後再增加產量。

在電動皮卡市場，福特汽車和Rivian已超前特斯拉。

馬斯克已表示，他會在本月26日財報後的電話會議上提供最新的產品進度。他去年11月談到Cybertruck曾在推特說：「今年真是供應鏈惡夢，而且還沒結束」。

路透發布這項報導前，特斯拉周四在正常交易時段重挫6.8%，隨科技股大跌。

特斯拉 馬斯克 福特

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