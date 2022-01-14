Apple再創神話，美股3兆美元俱樂部第一家，投資人為何如此青睞？

新年後美股的第一個交易日，蘋果（Apple）股價在上漲3％後，市值終於跨越3兆美元這個象徵性的分水嶺，成為史上首家市值3兆美元的美國公司。大多數分析師更相信，蘋果股價不會止步於此，買進依然是個誘人的選擇。

再度突破自我，美國科技巨擘蘋果的股價在1月3日盤中一度抵達182.86美元，公司市值第一次站上了3兆美元。雖然當日以182.01美元收盤，再度跌落3兆美元分水嶺，但已讓蘋果再次創下歷史紀錄，成為全球第一家踏入3兆美元俱樂部的公司。

3兆美元這個數字，似乎大到有點難以想像。

如果把3兆美元均分給全台灣約2339萬人口，每個人可以分到超過12.5萬美元（約新台幣348萬元），可能比不少人40個月的年終獎金更高。

在2018年8月，蘋果率先成為首間市值達到1兆美元的美國上市公司。只花了兩年，蘋果便在2020年8月抵達2兆美元的里程碑。而這次挺進3兆美元的時間更短。甚至約5000億美元的後半段旅程，是在2021年11月中以後猛地突進。

這顯示蘋果市值在不到四年內，就翻了三倍，而且大多數分析師認為它還會更「值錢」。

經歷了疫情，科技公司的價值普遍受到大眾肯定。

蘋果更證明了自己是投資的避風港，不但是居家辦公和遠距網課的贏家，藉此賣出更多商品，還能夠挺過疫情造成的供應鏈危機，靈活應對。

這也是資本市場對蘋果如此看好的原因之一。

過去幾年，蘋果在幾乎所有產品線的表現亮眼。居家辦公的一大族群、知識工作者對蘋果產品的支持，讓Macs、iPads繳出銷售佳績。

光是最新一代的AirPods，就在第四季賣出了2700萬組，帶動公司第四季獲利較去年同期成長29％。

對營收貢獻不可小覷的，還有服務業務，在第四季也比前一年（2020）同期成長25.6％，收入來到180億美元（約新台幣5000億元）。

雖然iPhone依然是銷售主力，但值得注意的是，服務業務已躍為第二大收入來源，毛利率高達64.8％，利潤規模可想而知。

所謂的服務業務，包括了人們熟悉的App Store、iCloud、Apple TV、Apple Pay、AppleCare與iTune串流服務等業務，比起多少倚賴換機周期的iPhone銷售，更能帶來經常性的收益。

龐大而穩定的現金流，受資本市場看重

持續繳出亮眼業績，為蘋果帶入龐大且穩定的現金流，備受投資人青睞，讓人相信它有大筆資源可投入研發新產品，並分享更多股利。

蘋果現金流有多大呢？根據蘋果財報，2021年蘋果的現金流大約在1000億美元左右，而且近八年的現金流都穩定維持在500億美元的水位，堪稱充裕。

誠如美國投行Needham一位分析師所言，蘋果擁有巨量的現金流，足以承受任何經濟景氣好壞的影響，這一點非常關鍵。投資者普遍將蘋果的股票看作市場不確定年代的「安全避風港」。

「充足的現金流也讓蘋果有能力可以持續回購股票，這一行為也讓投資者能夠獲益，並且也有提升信心的作用，」一位不具名的分析師說。

事實上，近年來蘋果也一直在持續回購股票，美國資產管理公司聯博（Bernstein）甚至預計，蘋果會在未來五年內將持續回購股票，每年回購3～4％的股份，直到2026年底。

投資人引頸期盼新產品，VR、AR設備受矚目

除了眼下各爆款產品賣得好，未來或將發布的新產品，也受到分析師看好。

2021年底，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師休柏蒂（Katy Huberty）看好蘋果股票來年表現，將目標價格從164美元上調至200美元時，便曾指出蘋果未來推出的新產品有望再度推高股價，她特別提及虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）的相關設備。

蘋果即將推出VR、AR產品的臆測流傳已久。部分分析師認為，蘋果的頭戴式裝置也許在今年（2022）就會公布。有些果粉甚至把元宇宙熱潮能否真正進入主流市場的關鍵，賭在蘋果身上。

投資銀行DA Davidson分析師福特（Tom Forte）也指出，蘋果上揚的股價有部分也反映投資人近來對電動車的熱情。蘋果自家車款Apple Car醞釀已久，投資人期望蘋果能在未來五年進軍汽車市場，不讓特斯拉專美於前。

3兆美元市值，或許還不是蘋果的天花板。

科技巨頭成監管機構焦點，政策變動是挑戰

已經成為蘋果一大收入主力的服務業務，可能接下來會面對較大的風險。隨著各國政府加強對科技巨頭的監管力度，存在感強烈的蘋果也難逃法規檢視。

近來，不只蘋果App Store捲入壟斷爭議，美國司法部也對谷歌（Google）及蘋果的搜尋合作發起訴訟。根據這項合作關係，谷歌每年支付蘋果上百億美元，讓自家的搜尋服務成為蘋果行動裝置中的預設搜尋引擎。

不過，與此同時，美股中最接近蘋果市值的是微軟（Microsoft），市值約落在2.5兆美元，以及將近2兆美元的谷歌母公司Alphabet，蘋果依然與後頭的科技競爭者保有一段差距。但若美股持續走高，3兆美元俱樂部會否增加新成員？拭目以待。

（作者／傅莞淇 本文出自2021.1.4《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）