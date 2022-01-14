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格芯：供應吃緊情況將延續至2022年
晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）財務長David Reeder預估，去年困擾晶片業的供應吃緊情況，將延續至今年，表示格芯每周收到好幾通催貨和追加訂單的電話。
Reeder 在一場產業活動中說：「2022年將是充滿變動的一年，就像2021年一樣。」至於格芯的產能，他說2020年的（12吋）晶圓出貨量約為200萬片。
Reeder 說：「當我們在2023年底完成擴大資本支出，根據當前數據估算，屆時出貨量將達到320萬片左右。2021年的資本支出預估約為20億美元，今年預估45億美元，2023年預估20億美元。」
他說，在2023年，格芯的資本支出目標是占營收比重約20%，假設年營收約為100億美元，當年資本支出就是20億美元。
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