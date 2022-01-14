金價因生產者物價似觸頂而走低 油價在兩個月高點不退

黃金周四下跌，投資人趁機獲利了結；原油價格穩定在兩個月高點附近，因需求挺住新冠肺炎變異株Omicron帶來的挑戰，而供應面臨壓力，導致全球市場趨緊。以下是整理自彭博的商品行情：

金價下跌

紐約時間下午2:40，現貨黃金下跌0.3％至每英兩1,821.10美元，原本一度升至1,828.21美元，為1月5日以來最高盤中價位。2月交割的黃金期貨下跌0.3%，結算價1,821.40美元。 銀、白金和鈀金均下跌。

美國12月生產者價格指數減速，可見近來價格指標持續飆升的趨勢出現緩和。美國勞工部的數據顯示，12月PPI月比上漲0.2%；接受彭博調查的經濟學家的預測中值是上升0.4%。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn說，黃金價格下跌源於PPI略低於所料，一些交易員將其解讀為PPI見頂，並趁機獲利了結。

油價守在兩個月高點附近

西德州中級原油（WTI）期貨下跌52美分，結算價報每桶82.12美元，收於每桶82美元上方，此前美國原油庫存下降，加劇了供應緊張局面。3月交割布蘭特原油期貨下跌20美分，結算價報每桶84.47美元。

國際能源總署（IEA）說，新變種病毒帶來的負面影響有限，消費頗具韌性。分析師則警告，低庫存可能使原油市場在短期內容易受到價格飆升的影響。

Oanda美洲業務高級市場分析師Ed Moya表示，「隨著美國和海外的強勁成長，石油市場將保持相當緊張，因為需求將繼續超過供應。」

儘管如此，隨著快速傳播的Omicron橫掃整個亞洲，今年年初亞洲的道路交通量已經減少。

基本金屬漲跌互見

倫敦時間下午5:53，倫敦金屬交易所銅價下跌1%，結算價報每噸9,958.5美元。鋁價下跌1%；鎳價上漲0.5%。

庫存快速下降為金屬價格提供了支撐，儘管交易員也在考慮聯準會準備升息以遏制通膨可能對製造商帶來的影響。

鎳庫存繼續大幅下滑，加劇了市場可能面臨歷史性供應緊張的疑慮。