美股齊跌 那指崩跌2.5% Fed多位官員發言炒熱升息議題

美股三大指數周四（13日）齊跌，那斯達克指數挫2.5%跌最深，投資人正從科技股前幾日的漲幅獲利了結，同時，美國聯準會（Fed）多名官員呼籲升息以抑制持續升高的通膨率。

道瓊工業指數跌0.49%，或176.7點，收報36,113.62點，標普500指數跌1.42%，或67.32點，收報4,659.03點，那斯達克指數大跌2.51%，或381.58點，收報14,806.81點。費城半導體指數原本台積電財測強勁而上漲，終場仍不敵科技股頹勢而下跌2.3%。

對利率敏感的成長股，像是標普資訊科技股指數跌2.7%，拖累大盤下跌，標普非必須消費股也跌2%。

特斯拉大跌6.8%，蘋果（Apple）下跌1.9%。

多位Fed官員公開談論對抗高通膨，Fed理事布蘭納德（Lael Brainard）也在副主席提名聽證會上暗示Fed正準備3月開始升息。

包括芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）在內的其他官員，都提到緊縮寬鬆貨幣政策的重要性，費城聯準銀行總裁哈克也討論Fed 3月升息一事，舊金山聯準銀行總裁達莉（Mary Daly）13日晚間也提到升息一事。

獨立券商Commonwealth金融網路公司投資長Brad McMillan說：「如果布蘭納德都說出我們必須有所行動，Fed肯定要採取行動了。」他表示，布蘭納德是立場最鴿派的Fed官員之一，其言論特別引人注目。

他也說：「Fed內部似乎對行動方向的爭論不多，甚至對應該要多快達成也沒有太多的爭論。」

富國銀行預測Fed今年可能升息四次，加入高盛、摩根大通及德意志銀行的行列。

美國上市公司未來幾周內將陸續公布去年第4季財報，摩根大通、花旗集團、富國銀行預計今（14）日公布財報，大型科技公司預計下周公布，這也讓投資者感到擔憂。

根據路孚特IBES的數據，標普500指數成分股企業去年第4季獲利的年增幅估達22.4%，預料比前三季減弱。

達美航空收漲2%報41.47美元，因上季獲利優於預期，助標普1500航空指數漲2.6%。