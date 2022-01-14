美元因提前反映聯準會轉鷹連三日走低 日圓瑞郎走強
美元指數周四跌至兩個月來低點，隨美債殖利率繼續下跌。美國10年期公債殖利率跌3個基點至1.71％。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌不到0.1%，報94.862，為11月10日以來的最低價位。美元指數在2021年上漲了6.3%，但本周跌了1%。
美元兌日圓連續二日走低，一度下跌0.6％至114.11。隨著美國10年期公債殖利率，那斯達克指數和油價下跌，對日圓的避險買盤捲土重來，還出現了對美元的止損賣盤。美元兌瑞郎盤中一度下跌0.6％，至11月2日以來最低。
道明證券高級外匯策略師Mazen Issa說：「昨天公布的通膨數據，加上聯準會主席鮑爾在連任提名聽證會上的證詞，基本與市場已經消化的預估一致，沒有什麼實質性的新東西。」
交易員並不認為這些通膨數據會讓本已鷹派的聯準會急於改變立場。由於至少三次升息的可能性已被市場消化，一些投資人削減了對美元進一步上漲的押注。
三菱日聯金融分析師Derek Halpenny在一份研究報告中寫道：「毫無疑問，美元拋售的規模在一定程度上反映了部位調整。」
隨著持續的高通膨進一步侵蝕美國民眾收入，聯準會理事布雷納德周四暗示，聯準會準備在3月開始升息，這是最新一位做出此番表態的決策者，也是層級最高的一位。
英鎊升值0.1%至1.372美元，為10月底以來的最高價位。由於交易員認為英國經濟能夠抵禦新冠病例激增的考驗，且英國央行最早將於下月再次升息，英鎊近期一直在走強。
其他方面，比特幣跌2.7%，報42,743.01美元，比特幣仍難以擺脫拋壓，周一曾跌至五個月低點39,558.70美元。
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