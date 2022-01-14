台積電ADR不甩那指崩跌大漲5.3% 財測令市場喜出望外

受到台積電昨天調高營收和毛利率成長預測的激勵，台積電（2330）ADR周四大漲5.3%，攻抵歷史新高，不被美國科技股大跌所撼動。

台積電ADR漲到歷史新高139美元，換算成台北交易股價相當於768.66元，較台北交易溢價高達16.3%。

台積電預估本季美元計價營收將季增5.5%至9.3%，再寫新猷，全年業績也將年增24%至29%，再創新高。並上修長期毛利率至53%以上。

Needham分析師指出，台積電前景頗佳，可見漲價挹注營收成長至少 15個百分點，這「反映 景氣轉強可能持續更久」。

台積電財測大好，也一度帶動費城半導體指數全面走高，但受到美國科技股全面崩跌影響，費城終場下跌2.3%。除台積電ADR，美光在內三檔成份股外，全面下挫。

台灣加權股價指數昨天收漲61.53點，收在18,436.93點，台積電漲0.2%收在661元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 107.96 -0.38 105.00 2.82

中華電 CHT 117.65 +0.54 117.50 0.13

台積電 TSM 738.66 +5.26 661.00 16.29

聯電 UMC 62.96 +1.24 63.30 -0.54

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據