策略師：美股今年「散戶護盤」比「Fed護盤」可靠

歷經新冠變種病毒Omicron伸魔爪和聯準會(Fed)露「鷹」爪的驚嚇後,美國股市此刻暫時進入區間整理,靜觀企業盈餘和經濟數據指引下一步怎麼走。市場普遍的看法是,美股今年易跌難漲,畢竟價位已高且Fed升息在即;但也有分析師樂觀認為美股仍有買盤支撐,或許跌不太下去。

財經網站MarketWatch報導,ClearBridge/Franklin Templeton投資策略師舒茲(Jeff Schulze)12日在線上客戶簡報會中表示,2022年散戶投資人可能再度使出螞蟻搬象本領,協力撐起股市,簡單說就是由「散戶護盤」(retail put)取代「聯準會護盤」(Fed put)。(put是「賣權」,Fed put意指股市大跌時可指望Fed出手護盤)。

舒茲解釋,往年投資人因為料定股價即使塌下來還是有Fed頂著,所以總是勇於逢低買進。但隨著主要國家央行2022年轉向縮減購債和收緊貨幣政策,如今「Fed護盤」期待變得不可靠,但舒茲團隊預期,散戶仍可能繼續勇於承接。

舒茲團隊在簡報中提出的圖表顯示,2021年投資人注入全球股市的錢(9,130億美元),比1996-2020這25年的注資總和(1,790億美元)還要多。事實上,早在2021年初,德意志銀行分析師就預期,由一批股市新手組成的「勇猛無懼」的散戶大軍將帶來錢潮,托起股市。

舒茲在簡報中說:「有散戶投資人進場逢低買進,股市在2021年並未遭遇重大的資金退潮。1月通常是資金流入規模最大的月份,顯示在邁入2022年之際,『散戶護盤』仍然存在。」

最新調查似乎也支持舒茲團隊的理論。Investing.com最新意見調查發現,去年首次買股的散戶投資人當中,有86%打算今年繼續買。這項對1,600個美國人的訪調報告也顯示,這些投資人更可能承擔風險,有58%的受訪者表示投資組合已納入加密幣,而且更有興趣買「迷因股」(meme stock)。

舒茲說,今年這些散戶投資人會不會再活躍於股市,展望仍不明朗,但他相信在「(除股票外)別無選擇」(there is no alternative (to stocks) ,簡稱TINA)的戰鼓聲號召下,可能鼓舞他們再度奮勇進場,成為美股護盤主力。他還提到,不只是散戶在買股票 ,企業也「大力買進」。

就目前而言,美股近日呈現小漲小跌的區間整理格局,顯示投資人在企業財報季開鑼前夕靜觀其變。Saxo Bank首席股票策略師Peter Garnry說:「美股現在謹守在一個交易區間內,除非盈餘方面傳出驚天動地的消息(不論是好是壞),或美國10年期公債殖利率突破重要價位,才可能使美股跳脫這個交易區間。」