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策略師：美股今年「散戶護盤」比「Fed護盤」可靠

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美國股市2021年在散戶大軍奮勇投入股市，全年表現大放貫異彩，2022年散戶投資人若是繼續活躍於股市，可望成為護盤主力。圖／美聯社
美國股市2021年在散戶大軍奮勇投入股市，全年表現大放貫異彩，2022年散戶投資人若是繼續活躍於股市，可望成為護盤主力。圖／美聯社

歷經新冠變種病毒Omicron伸魔爪和聯準會（Fed）露「鷹」爪的驚嚇後，美國股市此刻暫時進入區間整理，靜觀企業盈餘和經濟數據指引下一步怎麼走。市場普遍的看法是，美股今年易跌難漲，畢竟價位已高且Fed升息在即；但也有分析師樂觀認為美股仍有買盤支撐，或許跌不太下去。

財經網站MarketWatch報導，ClearBridge/Franklin Templeton投資策略師舒茲（Jeff Schulze）12日在線上客戶簡報會中表示，2022年散戶投資人可能再度使出螞蟻搬象本領，協力撐起股市，簡單說就是由「散戶護盤」（retail put）取代「聯準會護盤」（Fed put）。（put是「賣權」，Fed put意指股市大跌時可指望Fed出手護盤）。

舒茲解釋，往年投資人因為料定股價即使塌下來還是有Fed頂著，所以總是勇於逢低買進。但隨著主要國家央行2022年轉向縮減購債和收緊貨幣政策，如今「Fed護盤」期待變得不可靠，但舒茲團隊預期，散戶仍可能繼續勇於承接。

舒茲團隊在簡報中提出的圖表顯示，2021年投資人注入全球股市的錢（9,130億美元），比1996-2020這25年的注資總和（1,790億美元）還要多。事實上，早在2021年初，德意志銀行分析師就預期，由一批股市新手組成的「勇猛無懼」的散戶大軍將帶來錢潮，托起股市。

舒茲在簡報中說：「有散戶投資人進場逢低買進，股市在2021年並未遭遇重大的資金退潮。1月通常是資金流入規模最大的月份，顯示在邁入2022年之際，『散戶護盤』仍然存在。」

最新調查似乎也支持舒茲團隊的理論。Investing.com最新意見調查發現，去年首次買股的散戶投資人當中，有86%打算今年繼續買。這項對1,600個美國人的訪調報告也顯示，這些投資人更可能承擔風險，有58%的受訪者表示投資組合已納入加密幣，而且更有興趣買「迷因股」（meme stock）。

舒茲說，今年這些散戶投資人會不會再活躍於股市，展望仍不明朗，但他相信在「（除股票外）別無選擇」（there is no alternative (to stocks) ，簡稱TINA）的戰鼓聲號召下，可能鼓舞他們再度奮勇進場，成為美股護盤主力。他還提到，不只是散戶在買股票 ，企業也「大力買進」。

就目前而言，美股近日呈現小漲小跌的區間整理格局，顯示投資人在企業財報季開鑼前夕靜觀其變。Saxo Bank首席股票策略師Peter Garnry說：「美股現在謹守在一個交易區間內，除非盈餘方面傳出驚天動地的消息（不論是好是壞），或美國10年期公債殖利率突破重要價位，才可能使美股跳脫這個交易區間。」

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