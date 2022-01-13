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太累！美最大加密幣交易所推充電周 讓員工休息

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
美國加密貨幣交易所龍頭Coinbase宣布，今年將試行「充電周」政策，讓所有員工好好休息。路透
美國加密貨幣交易所龍頭Coinbase宣布，今年將試行「充電周」政策，讓所有員工好好休息。路透

美國加密貨幣交易所龍頭Coinbase宣布，今年將試行「充電周」政策，讓員工每季多放假一周，以改善高壓忙碌的工作環境，讓員工有時間休息。

Coinbase 10日在官方部落格上表示：「我們在公司超級努力地幹活，對多數人來說，Coinbase是我們目前待過工作強度最大的地方。而加密幣榮景只更加劇這種情況，經常變成整天或整周長時間工作。」

Coinbase指出，在這項試驗政策下，今年每季都會有一個「充電周」，屆時「幾乎整個公司都會停止運作」，讓所有員工好好充電休息。

這個加密貨幣交易平台說，此舉是為了確保企業能長期成長。成立不到十年的Coinbase，是美國第一家主管機關許可的比特幣交易所，去年4月在那斯達克掛牌上市。

Coinbase形容，內部高強度的工作文化是因為「我們是一個求勝團隊，不是個大家庭，因此對績效和成果有很高的期望」，由於「錯失大好機會的風險太大了」，導致員工工時很長。

在科技業者和加密公司爭搶人才之際，業者提供更多休假及優渥的薪酬福利，來提高企業吸引力，已成為愈來愈普遍的現象。美國電商新創公司Bolt日前宣布採取周休三日政策，讓工作精簡化，也提升生產力。

美國 電商

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