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需要戴N95口罩嗎？小心買到假貨！QA一次掌握

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國奧克拉荷馬州Syed Naqvi醫師在進入加護病房照顧新冠患者之前，戴上N95口罩。 路透
美國奧克拉荷馬州Syed Naqvi醫師在進入加護病房照顧新冠患者之前，戴上N95口罩。 路透

彭博資訊報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）自2020年開始新冠防疫以來，針對需不需要戴口罩、戴何種口罩的指引一變再變；現在最新傳出的消息是，鑑於Omicron傳染力實在太強，準備更新指引，建議民眾配戴防護力高的N95或KN95口罩。

彭博整理讀者關心的問答：

什麼是N95、KN95口罩？

N95與KN95口罩是更為精密的醫療用口罩，在美國最普遍能買到的有N95和KN95這兩種；在歐洲則稱為FFP2口罩。外科口罩不戴時是平面的，戴上後密合度較鬆，配戴者會由側邊的空隙吸入空氣。N95或KN95則是設計要緊密貼於臉部，迫使配戴者吸入空氣時一定透過口罩過濾。不僅要阻絕飛沫，也要擋下氣溶膠。

N95與KN95有何差別？

兩者均代表通過驗證，能夠過濾空氣中95%以上顆粒。符合美國驗證標準的是N95，中國大陸製造的是KN95。彭博說，根據美國CDC的估計，在美國販賣的KN95口罩有高達60%是假貨，實際並未符合中國大陸的KN95標準。

這些口罩真的有效嗎？

最高原則是必須正確配戴，緊貼臉部，蓋住口鼻。高等級口罩若沒有正確戴好，效果大減。

史丹福大學感染症研究員Ashely Styczynski說，布口罩只能阻擋10%到30%的氣溶膠顆粒。美國食品藥物管理局（FDA）表示過，外科口罩可保護飛濺和較大顆粒飛沫，但過濾不少更小的顆粒。德國Max Plank研究所發現，戴緊FFP2口罩，在防患新冠病毒的保護力，比外科口罩好75倍。

戴N95或KN95口罩的缺點有哪些？

這些口罩長時間配戴並不舒服，會感到悶熱並且在臉部留下壓痕。有些人甚至感到呼吸困難，特別是有心血管或呼吸系統狀況的人，並不適合配戴。另外，這類高等級口罩價格比較貴，在美國，與外科口罩相比，每一個要貴1到2美元。

口罩 美國

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