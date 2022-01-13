對抗通膨猛獸 連鴿派官員也認為聯準會3月該升息

通膨高漲令人不安，如今連鴿派的聯準會（Fed）官員也認為應考慮最快3月即升息。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利周三接受PBS NewsHour訪問時說：「我由衷預見升息近了，甚至最早會在3月，因為通膨的確高得令人不安。」

根據美國勞工部周三發布的報告，2021年消費者物價指數攀升7%，為1982年6月以來最大年增幅。受到廣泛關注12月通膨指標較11月上漲0.5%，高於預期。

她的談話呼應聯準會多位官員的說法，金融市場已充分消化最快在3月升息、隨後將開始縮減資產負債表。

直到去年底仍一派鴿調的戴利不願透露她認為今年該升息幾次。倒是聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德同日接受華爾街日報訪問時表示，今年看來要升息四次。戴利今年在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）並未表決權。

博拉德：今年可能得升息四次

今年有表決權的博拉德告訴華爾街日報，在通膨居高不下的情況下，今年可能需要升息四次。他原先預料今年升息三次，如今他說：「我現在確實認為我們應該在2022年升息四次」，「如果上半年有兩次加息行動，那麼情況會更好」。

梅斯特主張儘快縮表

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特除重申主張3月升息外 ，也認為應該在不影響金融市場的情況下，儘快收縮資產負債表。

梅斯特周三推特發布的華爾街日報直播場合中說：「撤出寬鬆措施的理由非常充分，我們還將考慮如何處理資產負債表，將資產規模降下來」。梅斯特今年在聯邦公開市場委員會有投票權，是聯準會鷹派的成員之一。

布蘭納德：遏止通膨是最重要任務

聯準會理事布蘭納德則表示，解決通膨問題並使通膨回到2%，同時維持包容性的復甦，這是聯準會最迫切的任務。

布蘭納德在為參院銀行委員會舉行的副主席提名聽證會準備的講話中說：「通貨膨脹太高，全國各地的人民都在擔憂他們的薪資。們貨幣政策的重點是讓通膨率回落到2%，同時維持具有包容性的復甦。這是我們最重要的任務。」

褐皮書：部分地區對經濟的樂觀情緒有所降溫

聯儲會周三發布褐皮書表示，美國經濟去年最後幾周成長溫和，但部分地區的企業對未來幾個月成長的預期有所降溫。

褐皮書指出，「樂觀情緒仍然很高，但比之前略有降低，因為對未來六個月經濟持續成長抱持樂觀預期的公司所占比率減少」。12家分區聯邦準備銀行中，10家表示Omicron影響了經濟活動，增加了勞動力方面的挑戰。

報告中說：「大多數聯儲轄區的受訪者表示，對客戶報價大幅上漲，但也有人指出，價格上漲速度略有放緩」。