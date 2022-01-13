2021年個人電腦出貨量創近10年最高

調研公司的數據顯示，由於新冠疫情迫使上班族和學生在家工作或上課，2021年個人電腦（PC）出貨量創下近10年最高紀錄。

IDC說，PC出貨量在去年達到2012年以來最高。顧能（Gartner）的資料則是看到去年第4季出貨呈現較大量下滑，不過全年仍創2013年以來新高。

顧能研究主管Mikako Kitagawa說：「疫情期間，出貨成長同時受到平均售價提高的支撐，結果是業者獲得更多營收，整體市場更為健康。因此，預期全球PC出貨量至少兩到三年內，不會跌回疫前水準。」

Kitagawa指出，去年第4季美國的PC市場銷售銳減，因為供應鏈瓶頸以及Chromebook需求崩跌。「這很可能意味由疫情觸發的超大量、不在預期內的成長結束了。」

IDC周三（12日）發布的報告顯示，去年末假期那一季，全球PC出貨單季只年增1%至9,270萬台；全年出貨量則是年增14.8%至3.488億台。

在疫情之前，個人電腦全球銷量已多年都走下坡，主要是消費者現在的重點多放在經常性的換新智慧手機，較不理會筆記型電腦這類較大型的電腦裝置。

顧能的數字則是比IDC的少一些。顧能周三表示，2021年全年PC出貨量年增10%至3.398億台，第4季單季年減5%，至8,840萬台。

以IDC的數據，PC製造商2021年出貨排名是：第一名中國大陸的聯想（Lenovo），出貨年增14.1%，至8,190萬台。第二名美國的惠普（HP），出貨年增9.3%，至7,410萬台。戴爾（Dell）排第三名，出貨年增17.9%，至5,930萬台。蘋果（Apple）年成長率高達22.1%，出貨量2,780萬台。台灣的宏碁（2353）出貨年增16.5%至2,390萬台。

顧能的年增率與出貨量則是：聯想10.4%、8,400萬台。惠普8.8%、7,420萬台。戴爾17.6%、5,970萬台。蘋果18.1%、2,600萬台。宏碁8.3%、2,430萬台。

只看2021年第4季的話，出貨量與2020年同期相比，增減率和出貨量，IDC的數據是：聯想減少3.3%、出貨2,170萬台。惠普減少3.2%、1,860萬台。戴爾增加8.9%、1,720萬台。蘋果增加8.6%、760萬台。宏碁和華碩兩公司均出貨約600萬台，華碩增加12.5%，宏碁則是減少了7.7%。

顧能的去年第4季數據是：聯想減少11.9%、出貨2,170萬台。惠普減少4.2%、1,860萬台。戴爾增加7.9%、1,720萬台。蘋果增加6.2%、680萬台。宏碁減少9%、出貨620萬台。