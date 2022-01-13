小摩喊油價飆上150美元 因投資不足使閒置產能下滑

摩根大通12日表示，預期石油輸出國組織（OPEC）的閒置產能今年將減少，這會推高油價的風險溢價。

小摩預測，油價今年可能會高達每桶125美元，明年高達每桶150美元，「我們看到，市場日益認知到全球供應方面投資不足」。

國際油價在12日攀抵兩個月高點，紐約2月原油期貨報每桶82.64美元，布蘭特原油3月期貨報每桶84.67美元。油價大漲反映供應吃緊，且全球最大消費國美國的原油庫存降至2018年來最低。美元走軟和對Omicron變種的疑慮緩解也是推高油價的原因。

摩根大通在一份報告中表示，假定依據現行配額計算產量，到今年第4季，OPEC的閒置產能將降至總產能的4%，遠低於2021年第3季的13%。

摩根大通表示，OPEC+產油國投資不足和疫情後石油需求上升的雙重因素，可能會引發能源危機的可能性。