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微軟從蘋果挖角頂尖晶片設計師 壯大自研伺服器晶片

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
頂尖晶片設計師菲利波（Mike Filippo）已從蘋果公司跳槽微軟，圖為他任職安謀公司時期。（圖／取自網路）
頂尖晶片設計師菲利波（Mike Filippo）已從蘋果公司跳槽微軟，圖為他任職安謀公司時期。（圖／取自網路）

根據知情人士透露，微軟公司已從蘋果公司挖角一位資深晶片設計師，此時正值微軟尋求擴大發展自家的伺服器晶片。

消息人士說，離開蘋果的菲利波（Mike Filippo）將隸屬微軟Azure團隊，投入處理器相關研發作業。微軟發言人證實已聘僱菲利波。

對蘋果而言，菲利波的離去代表又損失一為高知名度的工程師。他是在2019年以晶片架構師的身分加入蘋果，此前擔任安謀公司（Arm）首席中央處理器（CPU）架構師，任職長達十年，也曾經效力英特爾約五年，最初是在1996年擔任超微的CPU設計師。

最新異動凸顯微軟正加速為自家伺服器打造自研晶片，這些伺服器驅動微軟的Azure雲端運算服務。微軟的雲端競爭同業Google和亞馬遜也都投入自研伺服器晶片的行列。

最新發展也讓微軟長期的處理器合作夥伴英特爾和超微（AMD）可能受影響，後兩家業者目前為Azure伺服器供應晶片。

菲利波因提升安謀在手機和其他裝置的基礎技術，而享盛名。

彭博資訊曾在2020年報導，微軟公司正為伺服器、甚至是Surface筆電與平板等產品打造客製化晶片。 Surface產品目前採用來自英特爾、高通等供應商的晶片，如果微軟最終在這些產品中採用自研晶片，就會跟進蘋果近年來的路線。此外，臉書母公司Meta Platforms也正在研發自家晶片。

微軟去年10月開出職缺，徵聘系統單晶片（SoC）開發人員，是更積極投入自研晶片領域的新跡象。該職缺的主要職責包括管理「從推動架構到推出產品的技術團隊」。

微軟在2019年曾推出搭載安謀處理器的平板筆電Surface Pro X，而且安裝為這些晶片所設計的Windows版本。雖然該款產品大致被視為失敗，但微軟近年來已改善基於安謀的產品，而且也與高通（Qualcomm）共同設計晶片。

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