鎳價漲至十年高峰 油價漲至11月來最高 金價持穩

鎳價漲至十年來最高價位，最大供應國印尼宣布考慮對出口徵稅，為電動車需求前景帶來的價格漲勢推波助瀾。原油攀升，兩個機構暗示市場供應可能比先前預期更緊張，而且美國上周原油庫存大幅下降；黃金持穩，數據顯示美國通膨創下近四十年來的最高水平，增添聯準會（Fed）遏制物價上漲的壓力。以下是整理自彭博的商品行情：

鎳價漲至十年最高

倫敦時間下午5:53，LME鎳價上漲1.2%，結算價每噸22,064美元，為2011年9月以來最高收盤。上海鎳價也飆漲至2015年鎳期貨上市以來的最高價位。

分析師已預計今年新的鎳供應跟不上需求，將供應缺口預測從先前的13,000噸提高到30,000噸；他們對今年鎳價的預測維持在每噸24,000美元不變。

鎳價上漲至十年來最高，反映庫存縮減，主要車廠加緊生產電動車。政府官員表示，印尼正在研究對鎳生鐵和鎳鐵合金徵收累進稅，最早可能今年開徵，此舉將提高海外冶煉廠的成本，可能推高進一步鎳價。

鎳價本周上漲近10%，此前特斯拉採取行動以確保未來來自Talon Metals Corp.的供應。

銅價上漲，Teck Resources Ltd.警告其不列顛哥倫比亞省高地谷礦發生罷工的風險，這可能導致供應進一步緊張。

LME銅價上漲3.5%至10,064美元。錫價一度上漲2.8%，創歷史新高。

強勁需求和電力相關供應中斷幫助基本金屬價格在去年取得十多年來最佳表現之後繼續上漲。

高盛集團預計所有精煉金屬都將出現供應短缺，上調了鋁、銅和鋅的12個月目標價。

油價升至11月以來最高點

西德州中級原油（WTI）2月期貨周三上漲1.7％，報每桶82.64美元，收於11月以來最高。3月交割的布蘭特原油期貨上漲95美分，結算價報每桶84.67美元。

政府數據顯示，上周美國原油庫存下降455萬桶，目前處於2018年10月以來的最低水準。國際能源署(IEA)的Fatih Birol表示，Omicron疫情爆發後需求高於預期，而主要產油國供應出現干擾。美元跌至11月低點也為石油價格帶來提振。

周二，EIA將第1季全球石油庫存預期從成長下調至小幅下降。EIA的短期能源展望還顯示，12月全球石油庫存減少近每日300萬桶。

金價持穩

紐約時間下午2:08，現貨黃金小幅上漲0.2%至每英兩1,825.92美元。2月交割的黃金在紐約商品交易所上漲0.5%，結算價報1,827.30美元。

根據美國勞工部周三發布的報告，2021年消費者物價指數攀升7%，為1982年6月以來最大年增幅。受到廣泛關注12月通膨指標較11月上漲0.5%，高於預期。

StoneX Group分析師Rhona O’Connell表示。「更重要的是利率周期及其與收縮資產負債表的配合。後者將為債券市場殖利率提供一些支持，因此長期問題仍然是實際利率水平，而實際利率在可預見的未來仍將是負值」。

金價仍守在每英兩1,800美元上方，市場的注意力現在轉向聯準會官員的反應。面對物價壓力，聯準會員變得越來越鷹派。本周，兩位聯準會官員表示支持最早在3月加息，還有一位聯儲官員敦促儘早開始縮減資產負債表。