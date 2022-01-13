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台積電ADR隨費半上漲2.4%% 溢價拉大近11%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三上漲2.4%收在132.23美元，較台北交易股票溢價近11%%。費城半導體指數收盤上漲0.7%。

美國股市周三連續二日反彈，美國消費者物價創下近40年來最大升幅，大致不出市場所料，投資人繼續押注聯準會（Fed）將在3月升息。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.3%報4726.35點；道瓊工業指數漲38.30點，漲幅0.1%，報36290.32點；那斯達克綜合指數漲0.2%，報15188.39點。

台灣加權股價指數昨天收漲87.19點，收在18,375.40點，台積電漲1.4%收在660元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 108.62 -0.76 107.00 1.52

中華電 CHT 117.29 +0.33 117.00 0.25

台積電 TSM 731.89 +2.37 660.00 10.89

聯電 UMC 62.32 -1.05 61.90 0.69

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 美國 紐約

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