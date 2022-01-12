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OECD已開發國家通膨率 攀抵25年新高

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
經濟合作發展組織（OECD）11日公布的數據顯示，全球富裕國家的通膨率竄升至25年新高，加劇外界對家庭生活負擔變重的擔憂，也加重各國央行的升息壓力。路透
經濟合作發展組織（OECD）11日公布的數據顯示，全球富裕國家的通膨率竄升至25年新高，加劇外界對家庭生活負擔變重的擔憂，也加重各國央行的升息壓力。路透

經濟合作發展組織（OECD）公布的最新數據顯示，全球富裕國家的通膨率竄升至25年新高，加劇外界對家庭生活負擔變重的擔憂，也增添各國央行的升息壓力。

根據有38個成員國的OECD的最新數據，11月OECD成員國的通膨年率達5.8%，較去年同期的1.2％大幅躍升，且創下自1996年5月來最高水準。

富裕國家通膨飆升，主要反映能源價格高漲。OECD成員國11月能源價格增幅達28%，比前月增幅上升3個百分點，寫下1980年6月來最快升速，而食品價格增幅也上揚至5.5％，高於前月的4.6％。

此前，德國央行新總裁Joachim Nagel才警告說，通膨保持高位的時間將會比經濟學家預期的還長，「民眾錢包裡的錢將會少很多...許多人都對這種購買力下降的情況感到憂心。」

歐盟統計局7日公布，歐元區去年12月消費者物價指數（CPI）年比勁揚5%；英國11月CPI年增5.1％。美國將於12日發布通膨數據，路透經濟學家預估，美國上月通膨年率將高達7%。

為抑制急遽升溫的通膨，世界主要經濟體央行紛紛表示，可能會在未來幾個月開始收緊貨幣政策。

英格蘭銀行（英國央行）上月調升基準利率，為三年來首度升息。美國聯準會（Fed）已示警，可能將比先前計畫更快啟動升息，歐洲央行（ECB）也在縮減購債規模，預定3月將結束新冠疫情緊急購債計畫（PEPP）。

通膨 美國

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