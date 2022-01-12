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現代汽車在美銷量超越本田 歷來首見

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
現代集團去年在美國市場的銷量超越本田。路透
現代集團去年在美國市場的銷量超越本田。路透

南韓現代集團同名品牌與旗下的起亞，2021年在美國的合併銷量已超越日本本田汽車，為歷來首見，顯示在經濟不景氣時，高性價比的南韓汽車產品頗能吸引消費者。

CNN報導，現代集團同名品牌與旗下的起亞，2021年在美國銷量合計為143萬9,497輛，排第五名，超越本田汽車的130萬9,222輛。即便把各自的豪華品牌（現代Genesis和本田Acura）納入計算，仍是現代占上風，不過領先幅度縮小至2.2萬輛。

這也是起亞全年銷量首度超過70萬輛。現代剔除車隊客戶的零售銷量創新高，其市占率也增加了0.8個百分點。現代與起亞同樣隸屬於現代集團，但在美國有不同的總部、管理階層、經銷商及製造工廠。

在全球陷入車用晶片短缺之際，Cox Automotive公司分析主管唐恩說，現代與起亞管理在晶片供應管理方面比本田優秀，是銷量勝出的原因之一；此外現代Palisade和起亞Telluride等休旅車也廣受市場歡迎。

唐恩並表示，新冠疫情對消費者帶來的財務煩惱，也可能是現代和起亞銷量提升的原因。這兩大南韓汽車品牌，在經濟不景氣時通常銷量甚佳，例如2008年金融海嘯。她說，現代和起亞提供很長的保固期，且產品性價比高。

現代與起亞一路走來，品牌形象已大幅提升，不再是提供預算型買家基本交通工具的車廠。然而這兩大南韓汽車品牌並非持續穩定成長，根據汽車網站Edmunds.com數據，早在十年前，現代與起亞合併市占率已逼近本田，但隨後又被本田拉開，直到過去幾年銷量激增，才於去年一舉超越本田。

本田 南韓 現代汽車

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